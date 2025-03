OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le changement suivant aux échelons supérieurs de la fonction publique :

David Angell, actuellement directeur politique et sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et des affaires politiques, Affaires mondiales Canada, devient conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre, Bureau du Conseil privé, à compter du 31 mars 2025.

Le premier ministre a également félicité Stephen de Boer, conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre, Bureau du Conseil privé, ainsi que Jean-Guy Forgeron, premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à l'occasion de leur retraite de la fonction publique. Il leur a exprimé ses remerciements pour leur dévouement envers les Canadiens et pour les services qu'ils leur ont rendus tout au long de leur carrière, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir.

Note biographique

