OTTAWA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que des funérailles d'État seront organisées pour le très honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, décédé le 29 février 2024.

Le très honorable Brian Mulroney était un homme d'État extraordinaire et un éminent politicien, avocat et homme d'affaires qui a consacré sa carrière à servir les Canadiens.

En tant que 18e premier ministre du Canada, il a réalisé des progrès considérables dans d'importants dossiers, au pays comme dans le monde entier. Son leadership s'est avéré indispensable dans la négociation et la mise en œuvre d'accords de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, dont l'incidence déterminante a redéfini les relations économiques en Amérique du Nord. Il a bâti des ponts entre les francophones et les anglophones du Canada, mené à bien d'importantes mesures liées à des enjeux environnementaux, et plaidé ardemment pour la paix, l'égalité et la démocratie à l'échelle internationale. M. Mulroney s'est vu décerner de nombreuses distinctions, notamment l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec, en reconnaissance de ses services constants et de son dévouement à notre pays.

La cérémonie funèbre aura lieu le 23 mars 2024 à Montréal, au Québec, et sera précédée d'une exposition en chapelle ardente à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Montréal. Ces événements permettront aux Canadiens de saluer les contributions de M. Mulroney à la vie publique et d'offrir leurs condoléances. Plus de détails suivront en temps opportun.

Citation

« Brian Mulroney n'a jamais cessé de travailler pour le Canada. C'était un défenseur des valeurs qui nous unissent en tant que Canadiens, et nous nous souviendrons toujours de lui comme d'une force pour le bien commun. Ses funérailles nous offriront l'occasion de rendre hommage à son incroyable héritage, qui continuera à façonner notre pays pour de nombreuses générations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les funérailles d'État sont des événements publics qui permettent de rendre hommage à des gouverneurs généraux et des premiers ministres actuels et anciens ainsi qu'à des membres actuels du Conseil des ministres. De plus, le premier ministre peut accorder l'honneur de funérailles d'État à des Canadiens éminents, s'il le juge opportun.

Les Canadiens sont invités à visiter la page Web commémorative pour en apprendre davantage sur la vie du très honorable Brian Mulroney et pour signer le livre de condoléances en ligne.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]