OTTAWA, ON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le renouvellement des mandats de Margaret M. Thom, commissaire des Territoires du Nord-Ouest, et d'Adeline Webber, administratrice du Yukon.

Mme Thom a été nommée pour la première fois au poste de commissaire des Territoires du Nord-Ouest le 14 juin 2017. Elle avait auparavant occupé le poste de commissaire adjointe de juin 2005 à octobre 2011. En tant que pédagogue, conseillère, animatrice et bénévole respectée, elle a consacré sa carrière au service de la population des Territoires du Nord-Ouest, notamment à titre de gouverneure du conseil d'administration du Collège Aurora et de vice-présidente du Centre de traitement Nats'ejee Keh. Le renouvellement du mandat de Mme Thom entre en vigueur le 26 juin 2021, pour une durée d'un an.

Mme Webber est devenue administratrice du Yukon le 9 mars 2018, après avoir passé la plus grande partie de sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, notamment au poste de directrice de la Commission de la fonction publique du Canada pour le district du Yukon. Fière membre du Conseil des Tlingits de Teslin, elle défend depuis longtemps les intérêts des Yukonnais et des peuples autochtones, et se consacre à la promotion de l'égalité des sexes et à la mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale. Le renouvellement du mandat de Mme Webber entre en vigueur aujourd'hui, pour une durée de trois ans.

Citations

« Margaret M. Thom a représenté la population des Territoires du Nord-Ouest avec fierté et dévouement au cours des quatre dernières années. Je suis heureux qu'elle poursuive son mandat de commissaire pour une autre année, et je sais que ses connaissances, son expérience et son service remarquables continueront d'être un grand avantage pour les Territoires du Nord-Ouest et pour notre pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Adeline Webber a mené une carrière exceptionnelle au service des Yukonnais. Grâce à son dévouement à l'égard de la diversité et des droits autochtones, elle est une voix importante pour les communautés qu'elle représente. Je suis convaincu que ses perspectives, son expérience et ses connaissances uniques lui seront utiles alors qu'elle poursuit son rôle d'administratrice du Yukon. »

Faits saillants

Les commissaires et administrateurs des territoires sont nommés par le gouverneur en conseil.

Les fonctions de commissaire territorial sont largement les mêmes que celle de lieutenant-gouverneur d'une province. Le commissaire territorial assermente les députés de l'Assemblée législative et les membres du Conseil exécutif, ouvre les sessions de l'Assemblée législative et accorde la sanction royale aux lois qui y sont adoptées.

L'administrateur du Yukon agit à la place du commissaire lorsque le commissaire n'est pas en mesure de remplir ses fonctions pour cause d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, ou encore quand le poste est vacant.

Notes biographiques

