OTTAWA, ON, le 31 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Daryl Fridhandler pour l' Alberta

pour l' Kristopher Wells pour l' Alberta

Daryl Fridhandler est un avocat d'entreprise, un arbitre, un médiateur et un homme d'affaires possédant plus de 40 ans d'expérience en droit. Conseiller du roi et lauréat de plusieurs prix et distinctions, il a été un conseiller juridique de confiance pour un éventail d'entreprises privées et publiques et d'organisations à but non lucratif ainsi que dans le cadre de divers projets. De plus, il participe activement à la vie de sa communauté en siégeant au conseil d'administration de nombreuses organisations.

Kristopher Wells est un éducateur, un expert scientifique et un défenseur de la communauté 2ELGBTQI+ qui, au moyen de la recherche et de la défense des intérêts, a contribué à faire progresser la diversité, l'équité et les droits de la personne en Alberta et dans l'ensemble du pays. Il a reçu diverses distinctions pour ses contributions, notamment la Médaille du centenaire de l'Alberta et le prix de l'Alberta pour l'étude des droits de la personne et du multiculturalisme au Canada.

Ces nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Établi en 2016, ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les possibilités qui se présentent au pays.

Citation

« Je félicite M. Fridhandler et M. Wells pour leur nomination à titre de nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Grâce à leur expérience, ils seront d'importants porte-parole de leurs communautés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne.

Les candidatures reçues ont été examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui a ensuite formulé des recommandations au premier ministre. Dans son travail, le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des personnes hautement qualifiées.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 86 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]