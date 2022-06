Le premier ministre annonce l'imposition de nouvelles sanctions en appui à l'Ukraine

ELMAU, Allemagne, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le Canada est résolu à rester solidaire du gouvernement et de la population de l'Ukraine dans leur lutte pour un avenir pacifique, prospère et démocratique. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine, qui cherche à se défendre contre l'agression russe.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la décision du Canada d'imposer de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus et du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine. Ces nouvelles mesures, qui s'ajoutent au régime de sanctions déjà imposant du Canada, consistent notamment en ce qui suit :

Imposition de restrictions contre six individus et 46 entités liés au secteur de la défense russe;

Imposition de sanctions contre 15 Ukrainiens qui soutiennent l'occupation russe de l' Ukraine ;

; Imposition de sanctions contre 13 individus liés au gouvernement et à la défense, et contre deux entités au Bélarus.

Le premier ministre a également annoncé l'intention du Canada d'imposer des sanctions contre les agents et entités de désinformation et de propagande soutenus par l'État et contrôlés par de hauts fonctionnaires du gouvernement russe. Le Canada cherche ainsi à contrer la désinformation que propage le Kremlin et qui a servi de prétexte à cette guerre injustifiable et non provoquée en Ukraine.

De plus, le Canada prendra immédiatement de nouvelles mesures pour interdire l'exportation de certaines technologies de pointe que l'industrie de la défense russe pourrait utiliser pour améliorer sa capacité de fabrication. Ainsi, le Canada interdira l'exportation d'ordinateurs quantiques et d'équipement de fabrication de pointe, de même que celle du matériel, des documents, des logiciels et de la technologie qui s'y rattachent.

Le Canada a également interdit l'exportation de technologies et de produits de pointe risquant d'être utilisés pour la fabrication d'armes au Bélarus. De plus, il interdit l'importation et l'exportation d'un large éventail de produits de luxe entre le Canada et le Bélarus.

Enfin, de concert avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, le premier ministre a annoncé l'intention du Canada d'imposer l'interdiction d'importer certains articles en or en provenance de la Russie, ce qui aura pour effet d'exclure ce produit des marchés internationaux officiels et d'isoler davantage la Russie du système financier international.

Citation

« Le Canada a la conviction inébranlable que les Ukrainiens méritent de vivre en paix. Vladimir Poutine et son régime ont causé des douleurs et des souffrances indescriptibles en Ukraine et dans le monde. Avec nos homologues du G7, le Canada accentue les pressions soutenues et coordonnées qui sont exercées pour mettre fin à la guerre que Vladimir Poutine a choisi de déclencher. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée en 2014, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 1 500 individus et entités. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada.

Depuis la nouvelle invasion de l' Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 1 070 individus et entités liées à la Russie, à l' Ukraine et au Bélarus.

