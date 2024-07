OTTAWA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) :

L'honorable Marie Deschamps, C.C., voit son mandat de membre et présidente de l'OSSNR renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 6 septembre 2024.

Craig Forcese voit son mandat de membre et vice-président de l'OSSNR renouvelé pour une période de quatre ans, à compter du 24 juillet 2024.

Charles Fugère est nommé directeur général du Secrétariat de l'OSSNR pour un mandat de trois ans, à compter du 24 juillet 2024.

Établi en 2019, l'OSSNR veille à ce que les organismes de sécurité nationale du Canada respectent la loi et mènent uniquement des activités raisonnables et nécessaires. L'Office est composé des meilleurs experts indépendants qui, dotés de pleins pouvoirs indépendants, examinent les activités du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement, enquêtent au sujet de plaintes du public et fournissent des recommandations au gouvernement. Le travail de l'OSSNR contribue à la sécurité des Canadiens et à la protection de nos droits et libertés.

