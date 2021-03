OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au sein de l'équipe des secrétaires parlementaires.

Au cours de la dernière année, les secrétaires parlementaires ont agi en étroite collaboration avec leurs ministres respectifs en vue d'appuyer la réponse en cours du Canada à la COVID-19 - que ce soit en garantissant l'obtention de vaccins, en aidant les Canadiens à payer leurs factures et à subvenir aux besoins de leur famille ou en veillant à ce que les entreprises puissent rester en affaires.

Les secrétaires parlementaires qui figurent ci-dessous sont nouvellement nommés, assument de nouvelles responsabilités ou conservent leur portefeuille actuel.

Les secrétaires parlementaires sont les suivants :

Will Amos reste secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

Gary Anandasangaree reste secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Rachel Bendayan reste secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Chris Bittle devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Julie Dabrusin reste secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien

Pam Damoff reste secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Ali Ehsassi reste secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie)

Neil Ellis reste secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Greg Fergus devient secrétaire parlementaire du premier ministre, tout en restant secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique

Andy Fillmore reste secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Sean Fraser devient secrétaire parlementaire de la vice-première ministre, tout en restant secrétaire parlementaire de la ministre des Finances et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

Anthony Housefather reste secrétaire parlementaire de la ministre du Travail

Gudie Hutchings reste secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Yvonne Jones reste secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord

Irek Kusmierczyk reste secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Kevin Lamoureux devient secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, tout en restant secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et du leader du gouvernement à la Chambre des communes

Stéphane Lauzon reste secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

Joël Lightbound reste secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Steven MacKinnon reste secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Soraya Martinez Ferrada devient secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Jennifer O'Connell devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

Rob Oliphant reste secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères

Darrell Samson reste secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Peter Schiefke devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Marc Serré devient secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Maninder Sidhu devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international

Francesco Sorbara reste secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

Adam van Koeverden reste secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

Anita Vandenbeld reste secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

Adam Vaughan reste secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement)

Arif Virani reste secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Les secrétaires parlementaires chargés d'appuyer la ministre du Développement économique et des Langues officielles sont les suivants :

Larry Bagnell reste secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Larry Bagnell reste secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Terry Beech devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (C.-B.), tout en restant secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Élisabeth Brière reste secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Terry Duguid reste secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Darren Fisher devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique)

Marie-France Lalonde devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) Terry Sheehan reste secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor)

Les membres de cette équipe apportent des compétences et des points de vue diversifiés ainsi qu'un important bagage de connaissances et d'expérience. Aux côtés de leurs ministres respectifs, les secrétaires parlementaires continueront de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour veiller à ce que la population, les communautés et les entreprises reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour traverser la pandémie mondiale de COVID-19. Ensemble, nous travaillerons à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à renforcer l'économie et à rebâtir en mieux après cette crise.

Le premier ministre a remercié les secrétaires parlementaires sortants pour tout le travail qu'ils ont accompli et pour les services qu'ils ont rendus au fil des ans.

Citation

« Les secrétaires parlementaires aident les ministres à obtenir des résultats concrets et positifs pour les Canadiens. Je suis certain que le dévouement, les compétences et l'expérience de cette équipe nous aideront à poursuivre notre lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, à assurer la sécurité et le soutien des Canadiens et à bâtir un Canada plus résilient pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres. Ils constituent un lien important entre les ministres et le Parlement et travaillent de près avec leurs collègues afin d'apporter des résultats concrets et positifs pour tous les Canadiens. Ils contribuent également à faire progresser les mesures législatives du gouvernement, échangent directement avec les Canadiens sur de grandes initiatives du gouvernement et représentent le gouvernement au Canada et sur la scène internationale.

et sur la scène internationale. Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas de rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre, mais, de manière générale, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes incombent au ministre.

Le Guide du secrétaire parlementaire a été rendu public pour la première fois en janvier 2016. Il fournit aux secrétaires parlementaires d'importants renseignements concernant leur rôle et leurs responsabilités au sein du régime parlementaire de gouvernement responsable du Canada . Il énonce également les règles et politiques liées à leurs tâches de secrétaires parlementaires.

