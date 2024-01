OTTAWA, ON , le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Nathalie G. Drouin, actuellement sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, devient sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, à compter du 27 janvier 2024.

Christiane (Chris) Fox, actuellement sous-ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devient sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, à compter du 27 janvier 2024.

Dr Harpreet S. Kochhar, actuellement président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, devient sous-ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à compter du 27 janvier 2024.

Paul MacKinnon, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Gouvernance), Bureau du Conseil privé, devient président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à compter du 27 janvier 2024.

Catherine Luelo, ancienne dirigeante principale de l'information du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, devient haute fonctionnaire au Bureau du Conseil privé, à compter du 15 janvier 2024. À ce titre, elle conseillera le greffier du Conseil privé sur la transformation numérique et la gestion des talents dans le secteur des technologies de l'information. Des efforts sont en cours pour identifier le prochain dirigeant principal de l'information.

Cliff Groen, actuellement dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada, devient sous-ministre délégué de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada, à compter de maintenant.

John Ostrander, actuellement responsable technique, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada, devient dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada, à compter de maintenant.

Michelle Kovacevic, actuellement sous-ministre adjointe principale, Direction générale des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale, Ministère des Finances Canada, devient sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones, à compter du 22 janvier 2024.

Raj Thuppal, actuellement sous-ministre adjoint et dirigeant principal de l'information, Défense nationale, devient premier vice-président de Services partagés Canada, à compter du 22 janvier 2024.

Rob Wright, actuellement sous-ministre adjoint, Direction générale de la science et de l'infrastructure parlementaire, Services publics et Approvisionnement Canada, devient sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones, à compter du 22 janvier 2024.

Le premier ministre a également félicité les personnes suivantes pour leur départ à la retraite de la fonction publique après des années d'efforts inlassables au service des Canadiens, et leur a souhaité bonne chance pour la suite :

Jody Thomas , conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre

, conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre Lori MacDonald , ancienne sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social et cheffe de l'exploitation pour Service Canada

, ancienne sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social et cheffe de l'exploitation pour Service Canada Paula Isaak , ancienne sous-ministre déléguée des Relations Couronne-Autochtones et présidente de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]