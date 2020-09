OTTAWA, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Kristina Namiesniowski, actuellement présidente de l'Agence de la Santé publique du Canada, devient haute fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 28 septembre 2020.

Iain Stewart, actuellement président du Conseil national de recherches du Canada, devient président de l'Agence de la Santé publique du Canada, à compter du 28 septembre 2020.

Sarah Paquet, actuellement première vice-présidente, Services partagés Canada, devient directrice du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, à compter du 18 novembre 2020.

Sony Perron, actuellement sous-ministre délégué des Services aux Autochtones, devient premier vice-président, Services partagés Canada, à compter du 28 septembre 2020.

Valerie Gideon, actuellement sous-ministre adjointe principale, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, Services aux Autochtones Canada, devient sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones, à compter du 28 septembre 2020.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter Nada Semaan, directrice du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de sa retraite de la fonction publique et pour la remercier pour son dévouement et son service à l'égard des Canadiens.

