OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Paul Ledwell, qui était greffier du Conseil exécutif et secrétaire du Cabinet et sous-ministre, Politique et priorités, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard jusqu'au 7 mai 2021, devient sous-ministre des Anciens Combattants, à compter du 25 mai 2021.

Nick Leswick, actuellement sous-ministre adjoint, Direction de la politique économique et budgétaire, ministère des Finances Canada, devient sous-ministre délégué des Finances, à compter du 1er juin 2021.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter le général (à la retraite) Walt Natynczyk CSM, CD, CMM, sous-ministre des Anciens Combattants, pour sa retraite prochaine de la fonction publique et lui a exprimé sa reconnaissance pour le dévouement et l'excellence dont il a fait preuve au service des Canadiens.

