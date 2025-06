KANANASKIS, AB, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney a remercié la première ministre Meloni pour son leadership dans le cadre de la lutte du G7 contre les drogues illégales, et les dirigeants ont convenu d'accélérer le combat contre le crime organisé, la répression transnationale et l'ingérence étrangère. Faisant suite aux conversations tenues à Rome le mois dernier, ils ont également discuté de la possibilité de resserrer et de diversifier les liens commerciaux dans les secteurs de l'énergie, de l'investissement ainsi que de la recherche et de l'innovation.

Les dirigeants ont mis en lumière la relation économique grandissante entre le Canada et l'Italie, comme en témoigne la Feuille de route Canada-Italie pour une coopération améliorée.

Ils ont convenu qu'il était impératif d'aider l'Ukraine à parvenir à une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et la première ministre Meloni ont convenu de rester en contact étroit.

