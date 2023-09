OTTAWA, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements aux comités du Cabinet et la nomination de membres au Conseil du Trésor.

Ces changements, qui portent sur la composition des comités et la création de nouveaux comités, reflètent les récents changements apportés au Conseil des ministres et permettront à l'équipe ministérielle du Canada de continuer à produire des résultats relativement aux enjeux qui comptent le plus pour les Canadiens. Il s'agit notamment de rendre la vie plus abordable pour les familles, de construire davantage de logements, de faire croître l'économie et de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de lutter contre les changements climatiques et de protéger l'environnement ainsi que de protéger la sûreté et la sécurité de nos communautés.

Citation

« Avec les changements annoncés aujourd'hui, nous veillons à ce que le travail quotidien du Conseil des ministres reflète l'évolution des demandes et des défis auxquels notre pays et le monde sont confrontés. Nous continuerons à placer les Canadiens au centre de tout ce que nous faisons, afin de construire un avenir meilleur et prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Dans le cadre des changements annoncés aujourd'hui, les comités et groupes de travail suivants ont été mis sur pied :

Conseil de la sécurité nationale

Sous-comité chargé de la prestation des services



Groupe de travail ministériel chargé de l'efficacité réglementaire des projets de croissance propre



Groupe de travail ministériel chargé de la classe moyenne, de l'économie et du logement

Lien connexe

