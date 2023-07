OTTAWA, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au sein du Conseil des ministres. Les nouveaux membres du Conseil des ministres, qui se joignent à une robuste équipe axée sur l'économie, sont prêts à travailler pour faire avancer les priorités des Canadiens : rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne, faire croître l'économie et bâtir un avenir solide pour les gens d'un océan à l'autre.

S'appuyant sur le travail accompli depuis 2015 pour investir dans la population canadienne tout en renforçant la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie, cette équipe ministérielle va continuer à faire des progrès en matière de logement et à remettre plus d'argent dans les poches des familles. Afin d'offrir un meilleur avenir à tous, elle continuera également à lutter contre les changements climatiques et à nous faire avancer sur la voie commune de la réconciliation.

Les changements suivants sont apportés au Conseil des ministres :

Anita Anand devient présidente du Conseil du Trésor

devient présidente du Conseil du Trésor Marie-Claude Bibeau devient ministre du Revenu national

devient ministre du Revenu national Bill Blair devient ministre de la Défense nationale

devient ministre de la Défense nationale Randy Boissonnault devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles Jean-Yves Duclos devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Sean Fraser devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Karina Gould devient leader du gouvernement à la Chambre des communes

devient leader du gouvernement à la Chambre des communes Mark Holland devient ministre de la Santé

devient ministre de la Santé Ahmed Hussen devient ministre du Développement international

devient ministre du Développement international Gudie Hutchings devient ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

devient ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique Kamal Khera devient ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

devient ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap Dominic LeBlanc devient ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

devient ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales Diane Lebouthillier devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Lawrence MacAulay devient ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

devient ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marc Miller devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Mary Ng devient ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

devient ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Seamus O'Regan Jr. devient ministre du Travail et des Aînés

devient ministre du Travail et des Aînés Ginette Petitpas Taylor devient ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

devient ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale Carla Qualtrough devient ministre des Sports et de l'Activité physique

devient ministre des Sports et de l'Activité physique Pablo Rodriguez devient ministre des Transports et continue à servir comme lieutenant du Québec

devient ministre des Transports et continue à servir comme lieutenant du Québec Harjit S. Sajjan devient président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

devient président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pascale St-Onge devient ministre du Patrimoine canadien

devient ministre du Patrimoine canadien Jonathan Wilkinson devient ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Le premier ministre a également annoncé la nomination de nouveaux membres du Conseil des ministres :

Gary Anandasangaree devient ministre des Relations Couronne-Autochtones

devient ministre des Relations Couronne-Autochtones Terry Beech devient ministre des Services aux citoyens

devient ministre des Services aux citoyens Soraya Martinez Ferrada devient ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

devient ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Ya'ara Saks devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Jenna Sudds devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Rechie Valdez devient ministre de la Petite Entreprise

devient ministre de la Petite Entreprise Arif Virani devient ministre de la Justice et procureur général du Canada

Ces nouveaux ministres travailleront avec l'ensemble des membres du Cabinet afin d'apporter des changements concrets et positifs pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Ils se joignent aux ministres suivants, qui conservent leur portefeuille :

Chrystia Freeland , vice-première ministre et ministre des Finances

, vice-première ministre et ministre des Finances François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Marci Ien , ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Mélanie Joly , ministre des Affaires étrangères

, ministre des Affaires étrangères Filomena Tassi , ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

La ministre Gould ayant récemment annoncé qu'elle entamerait un congé parental cet hiver, l'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement, assumera les fonctions de leader du gouvernement à la Chambre des communes en son absence. Pendant cette période, la whip adjointe du gouvernement, Ruby Sahota, exercera les fonctions de whip en chef du gouvernement.

Citation

« Nous sommes prêts à continuer à travailler pour réaliser les objectifs qui comptent le plus pour vous : rendre la vie plus abordable, faire croître l'économie et créer des emplois de qualité pour la classe moyenne. Pour cela, nous avons la bonne équipe, composée de personnes accomplies qui représentent toute la diversité et le talent de notre pays. Ensemble, nous allons continuer à bâtir un avenir solide pour la classe moyenne et pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis 2015, le Conseil des ministres a réalisé de réels progrès au profit de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie, qu'il s'agisse de sortir près d'un demi-million d'enfants de la pauvreté grâce à l'Allocation canadienne pour enfants ou de tenir notre promesse de mettre en place des services de garde à 10 $ par jour.

Compte tenu des changements annoncés aujourd'hui, le Conseil des ministres conserve un total de 38 ministres, en plus du premier ministre. Conformément au précédent établi en 2015, il comporte un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le Cabinet est la principale instance décisionnelle du gouvernement, chargé de veiller à l'administration du gouvernement et d'établir des politiques. Ses membres sont chacun responsables d'un portefeuille ou ministère.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]