OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au sein de l'équipe des secrétaires parlementaires.

Dans leurs nouvelles fonctions, les secrétaires parlementaires aideront leurs ministres respectifs à faire avancer les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens. Ils discuteront directement avec les Canadiens au sujet d'importantes initiatives et représenteront le gouvernement au pays et à l'étranger. Leur nomination entre en vigueur immédiatement.

Les changements à l'équipe des secrétaires parlementaires sont les suivants :

Vance Badawey devient secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur Jaime Battiste devient secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

devient secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Chris Bittle devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Mike Kelloway devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du atlantique Irek Kusmierczyk devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés Bryan May devient secrétaire parlementaire du premier ministre

devient secrétaire parlementaire du premier ministre Yasir Naqvi devient secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Taleeb Noormohamed devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales ( Canada -É.-U.)

devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales ( -É.-U.) Jennifer O'Connell devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique (Cybersécurité)

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique (Cybersécurité) Marc G. Serré devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Terry Sheehan devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Ryan Turnbull devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Adam van Koeverden devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Le premier ministre a également accueilli les nouveaux membres suivants au sein de l'équipe des secrétaires parlementaires :

Kody Blois devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du atlantique Julie Dzerowicz devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires et Amérique latine)

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires et Amérique latine) Arielle Kayabaga devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise Viviane Lapointe devient secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique Tim Louis devient secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

devient secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien Francesco Sorbara devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

Ces nouveaux secrétaires parlementaires veilleront à apporter des changements concrets et positifs pour les Canadiens. Ils se joignent aux secrétaires parlementaires suivants qui conservent leur portefeuille :

Paul Chiang , secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Julie Dabrusin , secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Peter Fragiskatos , secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Lisa Hepfner , secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Anthony Housefather , secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor

, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor Iqra Khalid , secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national Annie Koutrakis , secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du pour les régions du Québec Marie-France Lalonde , secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale Kevin Lamoureux , secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes Stéphane Lauzon , secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens James Maloney , secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Rob Oliphant , secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Sherry Romanado , secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le et ministre de la Protection civile Randeep Sarai , secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Maninder Sidhu , secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

, secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Charles Sousa , secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Anita Vandenbeld , secrétaire parlementaire du ministre du Développement international

, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international Sameer Zuberi , secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Citation

« Notre gouvernement s'occupe d'abord et avant tout des enjeux les plus importants pour vous et votre famille. Grâce à ces ajouts dans notre équipe déjà solide, nous pourrons créer et protéger des emplois au Canada, construire plus de logements, réduire les émissions, améliorer le coût de la vie et défendre les intérêts canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres.

Les responsabilités des secrétaires parlementaires se répartissent généralement en deux volets : les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées aux ministères.

Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas un rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre, mais, de manière générale, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes incombent au ministre.

