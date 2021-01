OTTAWA, ON, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au Conseil des ministres :

Marc Garneau, actuellement ministre des Transports, devient ministre des Affaires étrangères. Que ce soit pendant sa carrière d'astronaute ou au sein du gouvernement, le ministre Garneau a toujours défendu haut et fort les intérêts du Canada dans le monde. En tant que ministre des Transports, il a réalisé des progrès dans d'importants dossiers qui sont chers aux Canadiens. Pensons notamment à la création et l'avancement du Plan de protection des océans, ainsi qu'aux efforts du Canada à l'égard de l'initiative sur la sécurité aérienne qui vise à améliorer cette sécurité au-dessus des zones de conflit. Le ministre Garneau mettra au service de son nouveau portefeuille son expérience acquise dans le cadre de son étroite collaboration avec des partenaires internationaux dans l'enquête portant sur la tragédie du vol 752 de la Ukraine International Airlines et de sa présidence du Comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines. Il demeurera également un leader sur la scène internationale.

Jim Carr entre au Conseil des ministres et conservera son rôle de représentant spécial pour les Prairies. M. Carr mettra à contribution son expérience antérieure en tant que ministre des Ressources naturelles et ministre de la Diversification du commerce international. Dans ces fonctions, il a créé de nouveaux emplois et favorisé la croissance économique pour le bien de tous les Canadiens. De plus, il a toujours été un fidèle porte-parole et défenseur des Prairies. Le ministre Carr continuera de discuter activement avec les Canadiens des Prairies. Il continuera aussi d'être une oreille attentive en matière d'enjeux, d'opportunités et d'intérêts pour les Prairies et de véhiculer leurs perspectives aux réunions du Conseil des ministres.

François-Philippe Champagne, actuellement ministre des Affaires étrangères, devient ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. En tant que ministre des Affaires étrangères, M. Champagne a fait preuve de leadership et a défendu les valeurs canadiennes sur la scène internationale. Il a dirigé notre réponse internationale à la COVID-19, effectué la plus vaste opération de rapatriement de l'histoire canadienne et est intervenu avec efficacité dans plusieurs situations complexes en constante évolution, dont la crise au Liban. Dans son nouveau rôle, le ministre Champagne s'appuiera sur sa vaste expérience des affaires dans les secteurs de l'énergie, du génie et de l'innovation pour favoriser notre relance économique à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19. Il travaillera également à créer de nouveaux emplois pour les Canadiens et faire croître la classe moyenne. Puis, il mettra son expérience à contribution pour aider le gouvernement à collaborer avec les secteurs de la fabrication, des ressources naturelles et de l'énergie dans leurs efforts de transition vers un avenir carboneutre. Étant le représentant d'une circonscription rurale, il a bien conscience des besoins et des priorités des Canadiens qui vivent dans des communautés rurales. Il connaît notamment l'importance d'améliorer l'accès à Internet haute vitesse afin de donner des moyens d'agir aux communautés à travers le pays, et ce, tout en renforçant la compétitivité canadienne.

Omar Alghabra, actuellement secrétaire parlementaire du premier ministre (renouvellement de la fonction publique) et de la vice-première ministre et du ministre des Affaires intergouvernementales, devient ministre des Transports. M. Alghabra apporte au Conseil des ministres une vaste expérience. Celle-ci est notamment le fruit de son travail au sein d'organisations sans but lucratif et dans le secteur de l'énergie ainsi que de sa formation en génie et en administration des affaires. Fort de plus de sept années d'expérience en tant que député dans l'un des carrefours canadiens de l'innovation et du développement économique, il saisit toute l'importance des investissements continus du gouvernement du Canada dans les transports et le transport en commun pour créer des opportunités pour les Canadiens et améliorer leur qualité de vie. Il conservera également son rôle de premier plan dans l'enquête portant sur la tragédie du vol 752 de la Ukraine International Airlines.

Le premier ministre a remercié l'honorable Navdeep Bains pour l'amitié, le soutien et les conseils qu'il lui a offerts pendant leurs nombreuses années de collaboration au Parlement. Il a aussi remercié M. Bains pour son dévouement des cinq dernières années à titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Au cours de cette période, M. Bains a mis en place une nouvelle stratégie spatiale nationale et a lancé le Fonds stratégique pour l'innovation, qui vise à attirer et à favoriser des investissements dans tous les secteurs de l'économie. Plus récemment, il a joué un rôle central dans la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. En effet, il a chapeauté le Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19 et il a supervisé la création de divers groupes de travail sur l'immunisation, les vaccins et les traitements contre la COVID-19. M. Bains restera au service de sa communauté et de tous les Canadiens en tant que député de Mississauga--Malton.

Lorsque le Parlement reprendra ses travaux à la fin du mois, le Conseil des ministres continuera de travailler avec tous les parlementaires ainsi que les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones afin d'obtenir des résultats qui profiteront à tous les Canadiens. En poursuivant notre lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et en aidant les gens, les communautés et les entreprises à traverser la crise, nous bâtirons un pays plus fort et plus résilient pour tous.

