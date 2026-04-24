MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Port de Montréal amorce aujourd'hui sa saison des croisières, fruit d'une collaboration avec Croisières Montréal et Tourisme Montréal, avec l'arrivée du Victory I, de la compagnie Victory Cruise Lines. D'ici le 31 octobre 2026, la métropole accueillera près de 50 000 passagers, répartis sur 39 opérations réalisées, confirmant l'attrait soutenu de Montréal comme escale incontournable en Amérique du Nord.

En 2026, le Port de Montréal accueillera 17 navires de 16 lignes de croisières différentes, du plus petit -- Le Bellot de la compagnie PONANT (184 passagers) -- au plus gros -- le Volendam de Holland-America (1440 passagers).

Au total, le Port enregistrera 9 escales et 30 opérations d'embarquement et de débarquement, avec des itinéraires reliant Montréal à des destinations variées incluant l'Allemagne, l'Islande, les Grands Lacs, la Floride et la Nouvelle-Angleterre.

Fait notable : cinq navires prolongeront leur séjour à quai, permettant aux passagers de découvrir pleinement la métropole -- une opportunité directe de retombées économiques pour les commerces et acteurs touristiques locaux :

Viking Mars (11-13 septembre et 5-7 octobre)

(11-13 septembre et 5-7 octobre) Amera (12-13 septembre)

(12-13 septembre) Scenic Eclipse (23-24 septembre)

(23-24 septembre) Vista (24-25 septembre)

(24-25 septembre) Crystal Symphony (2-3 octobre)

Par ailleurs, quatre croisières aller-retour au départ de Montréal seront offertes cette saison : une bonne nouvelle pour les Montréalais qui souhaitent prendre le large sans prendre l'avion !

Volendam , du 30 mai au 9 juin et du 1 er au 12 septembre

, du 30 mai au 9 juin et du 1 au 12 septembre Seabourn Ovation , du 25 septembre au 7 octobre

, du 25 septembre au 7 octobre Star Pride, du 25 septembre au 9 octobre

Montréal, une destination de choix pour les croisières de luxe

La tendance vers les croisières haut de gamme se confirme, avec une présence accrue de navires de luxe à Montréal, en hausse de plus de 220 % depuis 2019. La destination accueillera notamment Crystal Cruises et son navire emblématique, le Crystal Symphony, un retour très attendu après sept années d'absence.

Deux nouveaux navires prestigieux feront également escale :

Scenic Eclipse (23 et 24 septembre)

(23 et 24 septembre) Seabourn Ovation (trois visites : 25 septembre, 7 octobre et 31 octobre)

Citations

« L'accueil de navires prestigieux et la croissance marquée du segment haut de gamme témoignent de l'attrait de notre métropole auprès d'une clientèle internationale en quête d'expériences authentiques. Ces escales prolongées permettent aux visiteurs de découvrir pleinement la richesse culturelle, gastronomique et événementielle de Montréal, générant des retombées importantes pour l'ensemble de l'industrie touristique. Bonne nouvelle saison à tous ! », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Le lancement de cette nouvelle saison témoigne de l'attractivité croissante de Montréal sur la scène internationale. Au-delà de leur apport touristique, les croisières génèrent des retombées économiques concrètes pour notre écosystème local et contribuent à faire rayonner le fleuve Saint-Laurent, notre expertise portuaire et l'accueil distinctif de la métropole. », a déclaré Marie-Claude Galarneau, Vice-présidente exécutive Stratégie et ressources humaines de l'Administration portuaire de Montréal.

Consultez l'horaire des navires en ligne

À propos de Croisières Montréal

Créée en 2011 par le Port de Montréal et Tourisme Montréal, Croisières Montréal positionne la métropole comme un port d'attache et d'escale de niche sur le fleuve Saint-Laurent, spécialisé dans l'accueil de navires haut de gamme et de luxe. Croisières Montréal agit comme un pôle fédérateur, liant le port, la destination et l'écosystème touristique afin d'attirer et de fidéliser les compagnies de croisières, d'enrichir l'expérience des passagères et passagers et de maximiser les retombées économiques pour la région. Grâce à un terminal moderne situé au cœur du Vieux-Montréal et à des stratégies ciblées auprès des compagnies de croisières, des médias et des agences de voyages, Croisières Montréal contribue à prolonger les séjours des croisiéristes et à stimuler les nuitées en ville, favorisant ainsi un développement harmonieux de l'industrie.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

Bénéficiant d'une notation financière AA de Standard & Poor's avec perspectives stables, l'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Source : Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, [email protected], 514 531-2410; Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale en RP, [email protected], 514 918-5290 /