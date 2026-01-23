MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) a dévoilé aujourd'hui les résultats préliminaires du Port de Montréal pour l'année 2025, à l'occasion d'une allocution de sa présidente-directrice générale, Julie Gascon, devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Des résultats solides dans un contexte incertain

Dans un contexte économique et géopolitique marqué par l'incertitude et la réorganisation des échanges mondiaux, le Port de Montréal a manutentionné 34,3 millions de tonnes de marchandises en 2025. Le secteur conteneurisé a connu une hausse de 3,6 % du nombre de conteneurs, un taux supérieur aux prévisions de croissance du commerce mondial pour 2025, estimées entre 2 % et 3 % par les organisations internationales. Cette progression témoigne de la capacité de l'écosystème logistique à capter de nouveaux flux commerciaux et à s'adapter rapidement aux transformations du commerce international. Le Port de Montréal maintient par ailleurs une balance commerciale équilibrée, important et exportant des volumes comparables -- un indicateur clé de la stabilité et de la diversification de ses activités.

Un recul a été observé dans le vrac solide (-6 %), attribuable à des conditions climatiques ayant affecté les récoltes, après des années record en 2024 et 2023. Le vrac liquide a également enregistré une baisse de 1,6 %, en lien avec la diminution de la demande énergétique.

La saison des croisières 2025 s'est conclue le 1er novembre avec 61 000 journées-passagers, auxquelles s'ajoutent près de 15 000 membres d'équipage ayant visité Montréal.

Montréal, ville portuaire au service de la diversification des échanges

Les résultats 2025 confirment le rôle central de Montréal comme ville portuaire, dont la diversification internationale constitue un avantage stratégique pour l'économie québécoise et canadienne. Les échanges avec la région méditerranéenne ont progressé de 1,5 %, soutenus notamment par une hausse de 44 % des échanges avec le Maroc. Les importations de fruits en provenance du Maroc ont augmenté de 137 %, tandis que les exportations de lentilles vers ce marché ont progressé de 154 %.

Les échanges avec l'Afrique ont également augmenté de 39 %, avec un doublement des tonnages avec la Côte d'Ivoire et le Bénin et une hausse de 53 % avec le Nigéria. Par ailleurs, le Port continue de renforcer ses liens avec des marchés clés comme l'Inde et la Chine, confirmant son rôle de plateforme d'accès privilégiée vers l'Europe, l'Asie et les marchés émergents.

Le projet d'expansion à Contrecœur : une vision structurante aux enjeux nationaux

Dans un contexte de diversification des marchés d'exportation, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, reconnu comme un projet d'intérêt national, a franchi plusieurs étapes en 2025. L'APM a signé une entente de développement conjoint avec DP World Canada, lancé les travaux préparatoires et amorcé les mesures de compensation environnementales.

Cette expansion, visant à ajouter 1,15 million de conteneurs à la capacité de manutention du Port de Montréal, s'inscrit notamment dans l'objectif fédéral de doubler les exportations canadiennes hors États-Unis.

« Les résultats de 2025 démontrent clairement que la diversification n'est plus une option, mais une nécessité. Montréal est une ville portuaire de destination, profondément connectée au monde, et dont les infrastructures stratégiques relient la population et les entreprises du Québec et du Canada aux marchés internationaux. Cette ouverture constitue l'une de nos plus grandes forces. En investissant dès aujourd'hui dans nos capacités, notamment avec le projet d'expansion à Contrecœur, nous renforçons la résilience de nos chaînes logistiques, nous soutenons les entreprises dans leur diversification et nous contribuons directement à la souveraineté économique du Canada dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Les résultats préliminaires présentés feront l'objet d'un audit et seront officiellement dévoilés dans leur intégralité lors de la réunion annuelle de l'APM en mai prochain.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal, le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

