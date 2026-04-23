MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration, Nathalie Pilon, a dévoilé aujourd'hui les résultats des activités de l'Administration portuaire de Montréal pour l'année 2025 lors de la réunion annuelle, qui s'est déroulée à la Tour du Port de Montréal.

Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, le Port de Montréal affiche des résultats solides. Les revenus d'exploitation atteignent 155,4 millions de dollars, par rapport à 143 millions en 2024, et le bénéfice net s'établit à 24,2 millions de dollars. On note une hausse du nombre de conteneurs manutentionnés, bien que les volumes globaux soient en légère baisse par rapport à 2024. L'année a également été marquée par des avancées déterminantes dans le projet d'expansion à Contrecœur et par la poursuite d'investissements majeurs visant la pérennité des infrastructures et la fluidité des opérations.

Trafic de marchandises

En 2025, le Port de Montréal a manutentionné 34,3 millions de tonnes de marchandises. Ce résultat s'explique notamment par le contexte géopolitique, le ralentissement économique et les niveaux d'eau qui, en fonction du cycle, ont été plus faibles sur le Saint-Laurent. Malgré ces facteurs, les résultats demeurent supérieurs aux attentes dans un contexte d'incertitude.

Conteneurs : 1,52 million de conteneurs EVP (équivalent 20 pieds) (+3,6 %)/12,3 millions de tonnes (-2,2 % comparé à 2024)

: 1,52 million de conteneurs EVP (équivalent 20 pieds) (+3,6 %)/12,3 millions de tonnes (-2,2 % comparé à 2024) Vrac liquide : 13,45 millions de tonnes (-1,6 % comparé à 2024)

: 13,45 millions de tonnes (-1,6 % comparé à 2024) Vrac solide : 8,57 millions de tonnes (-6,4 % comparé à 2024), dont 4,3 millions de tonnes de grain

: 8,57 millions de tonnes (-6,4 % comparé à 2024), dont 4,3 millions de tonnes de grain Croisières : 61 727 passagers et membres d'équipage (-2 % comparé à 2024) sur 42 opérations

Résultats financiers : une perspective rehaussée par Standard & Poor's

L'APM a enregistré un BAIA de 63,3 millions de dollars en 2025, contre 49 millions de dollars en 2024. Un contrôle rigoureux des coûts a permis de ramener les coûts d'exploitation hors amortissement à un niveau inférieur de 2,1 % à celui de 2024.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 128,7 millions de dollars, dont 92 millions de dollars excluant les amortissements.

Les investissements en immobilisations pour l'année 2025 ont totalisé 187 millions de dollars, notamment pour des travaux urgents pour permettre la réfection du quai 28, une infrastructure centenaire.

En tenant compte des produits et des charges financières, le bénéfice net est de 24,2 millions de dollars.

Le Port de Montréal affiche donc un bilan solide et une excellente notation financière AA de Standard & Poor's, qui a été revue à la hausse en avril 2026. L'APM maintient également un solide ratio de couverture de la dette.

« L'année 2025 a été une année de vigilance et d'action. Vigilance, parce que le monde a été marqué par des tensions géopolitiques majeures, une instabilité des marchés, des niveaux d'eau plus bas que la normale sur le Saint-Laurent et une croissance canadienne qui a atteint son niveau le plus faible depuis 2020. Dans ce contexte, nos résultats demeurent positifs et témoignent de la capacité d'adaptation de notre organisation et de tout notre écosystème, mais aussi de notre volonté à servir nos entrepreneurs et soutenir des milliers d'emplois. Et d'action, car le projet d'expansion à Contrecœur a franchi des étapes déterminantes. Qu'il s'agisse de financement, de partenariats, de permis ou du démarrage des travaux, le projet avance : un projet pour le monde qui s'en vient et qui donnera aux entrepreneurs du Québec et du Canada qui veulent commercer avec le monde les moyens de leurs ambitions », a déclaré Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal.

Préparer l'économie de demain

Le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur a connu une année décisive en 2025, marquée par des avancées majeures sur les plans financier, réglementaire et opérationnel.

Financement -- 130 M$ confirmés par le gouvernement du Québec.

-- 130 M$ confirmés par le gouvernement du Québec. Permis environnemental -- Obtention du permis de Pêches et Océans Canada pour les aménagements compensatoires liés aux herbiers du chevalier cuivré.

-- Obtention du permis de Pêches et Océans Canada pour les aménagements compensatoires liés aux herbiers du chevalier cuivré. Partenariat opérationnel -- Conclusion d'une entente de développement conjoint avec DP World Canada, composée de DP World et de la Caisse.

-- Conclusion d'une entente de développement conjoint avec DP World Canada, composée de DP World et de la Caisse. Démarrage des travaux -- Les premiers travaux préparatoires ont été confiés au consortium CTCGP (Pomerleau et Aecon), pour un contrat de 609 M$ couvrant l'ensemble des travaux en eau.

Parallèlement, plusieurs projets structurants ont été réalisés, dont le pont ferroviaire Pie-IX et des travaux majeurs de réfection et de modernisation des quais, contribuant à améliorer la performance et la durabilité des installations.

« Une infrastructure stratégique doit être protégée, entretenue et, surtout, développée avec lucidité et ambition. Dans un contexte où les entreprises cherchent à diversifier leurs échanges et où nous souhaitons réduire notre dépendance à un seul marché, nous avons la responsabilité de planifier en fonction de la demande future », rappelle Nathalie Pilon.

Développement durable

En 2025, les émissions de GES (portées 1 et 2) de l'APM ont atteint 4840 tonnes, une réduction de 30 % comparativement à l'année de référence 2007. L'intensité carbone par tonne manutentionnée a, pour sa part, diminué de 47 % depuis 2007, témoignant des progrès soutenus réalisés au fil des années.

Le Plan de développement durable 2023-2027 poursuit son déploiement avec des initiatives concrètes, notamment l'électrification des quais, l'approvisionnement en gaz naturel renouvelable ainsi que des projets de verdissement et de protection de la biodiversité.

L'APM a également renforcé son engagement auprès des communautés en soutenant près de 70 organismes à travers sa politique de dons et commandites, en multipliant les occasions de dialogue avec les citoyens et avec les Premières Nations. Dans un souci de transparence, le Port a tenu des portes ouvertes sur le projet d'expansion à Contrecœur et a lancé un microsite dédié afin de rendre l'information accessible et favoriser une meilleure compréhension du projet.

Cliquez ici pour consulter le rapport annuel 2025 de l'APM.

Vers 2026

Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques, géopolitiques et environnementales persistantes, le Port de Montréal aborde l'avenir avec confiance, en s'appuyant sur des bases solides, une vision claire et des équipes pleinement mobilisées.

Le projet d'expansion à Contrecœur entre dans une phase décisive avec le lancement des travaux de construction, qui permettront de doter le Port d'une capacité accrue pour répondre à la croissance des échanges commerciaux et soutenir la compétitivité des entreprises d'ici sur les marchés internationaux. L'entente avec la BIC, annoncée le 9 avril dernier, permet également de réaliser le projet d'expansion en maximisant la contribution du secteur privé.

Résilience logistique -- Le Port poursuit ses investissements pour renforcer la fluidité et la fiabilité de ses opérations. En collaboration avec les partenaires du corridor Saint-Laurent-Saguenay, ces initiatives visent à optimiser les chaînes d'approvisionnement, à réduire les points de friction et à accroître la performance globale du réseau.

-- Le Port poursuit ses investissements pour renforcer la fluidité et la fiabilité de ses opérations. En collaboration avec les partenaires du corridor Saint-Laurent-Saguenay, ces initiatives visent à optimiser les chaînes d'approvisionnement, à réduire les points de friction et à accroître la performance globale du réseau. Durabilité -- Le déploiement du Plan de développement durable 2023-2027 se poursuit. L'organisation continue d'intégrer des pratiques responsables à l'ensemble de ses activités, avec pour objectif de concilier croissance économique, protection de l'environnement et engagement envers les communautés.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

Bénéficiant d'une notation financière AA de Standard & Poor's avec perspectives stables, l'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410