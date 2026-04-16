MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce que l'agence de notation S&P Global Ratings a relevé ses perspectives à stables et a confirmé ses notations de crédit émetteur à long terme et de dette senior non garantie « AA ». Ce rehaussement témoigne des perspectives du port, de la solide performance financière et de la rigueur de la gestion financière de l'organisation.

Cette performance financière repose notamment sur deux facteurs clés. D'une part, un contrôle rigoureux des coûts, soutenu par une discipline financière constante tout au long de l'année. D'autre part, le renforcement des mécanismes internes, notamment en matière de gestion des investissements. À cet égard, la création d'un comité d'investissement a permis d'améliorer la gouvernance et d'optimiser les décisions d'allocation du capital. Le BAIA généré en 2025 a ainsi permis de couvrir l'ensemble des investissements nets en immobilisations à Montréal réalisés au cours de l'exercice. Le Port de Montréal continue donc de démontrer une excellente santé financière.

Entente avec la BIC

Par ailleurs, l'entente de crédit récemment conclue avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) constitue un levier stratégique majeur pour le développement du projet d'expansion à Contrecœur et pour le futur du Port de Montréal. La participation de la BIC contribue à réduire le coût en capital du projet, permettant ainsi à l'APM de préserver une notation de crédit de haute qualité tout en maintenant des flux de trésorerie solides pour ses activités courantes.

Selon S&P Global Ratings, la position de l'APM comme deuxième port à conteneurs du Canada continuera de soutenir la génération de revenus, même en période d'incertitude économique accrue. Malgré l'incertitude liée aux relations commerciales avec les États-Unis et aux tensions géopolitiques, S&P Global Ratings rappelle que le port joue un rôle essentiel dans le commerce national et est bien positionné pour bénéficier de la croissance des échanges avec l'Europe et la Méditerranée. Ainsi, il compte parmi ses principaux points forts :

Une position de marché très solide en tant que deuxième port du Canada

Une gestion expérimentée et prudente

Une capacité robuste de génération de revenus

Une flexibilité financière grâce au financement de la BIC

« Le rehaussement des perspectives de notre excellente cote de crédit AA par Standard & Poor's, la plus grande agence de notation au monde, reflète la discipline financière rigoureuse que nous avons mise en place ainsi que la solidité de notre modèle d'affaires. Il vient également appuyer notre capacité à mener à bien des projets structurants, comme celui à Contrecœur, tout en assurant une gestion responsable et durable de nos ressources », a déclaré Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration de l'APM.

Les détails du rapport de S&P Global Ratings peuvent être consultés ici : Montreal Port Authority Outlook Revised To Stable | S&P Global Ratings

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

Source: Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410