MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce aujourd'hui la nomination de Paul Bird à titre de président-directeur général, à compter du 8 juin 2026. M. Bird y occupait jusqu'en mars 2026 les fonctions de vice-président exécutif au développement commercial et à l'exploitation.

La nomination de M. Bird à titre de président-directeur général s'inscrit dans un nouveau cycle stratégique pour l'organisation, marqué notamment par l'obtention d'un prêt de 1,16 milliard de dollars de la Banque d'infrastructure du Canada destiné à la mise en œuvre du projet de terminal de Contrecœur, dont la robustesse économique a été reconnue par Standard & Poor's.

Conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, le plan de relève du conseil d'administration a été mis en œuvre lorsque le poste de PDG est devenu vacant.

« Nous sommes très heureux du retour de M. Bird à l'APM. Ayant à son actif des réalisations marquantes réalisées durant ses six années au Port de Montréal, il est pleinement engagé à contribuer activement à la mise en service du terminal de Contrecœur et à la poursuite du développement de nouveaux marchés, au bénéfice du développement économique du Canada et du Québec. C'est avec grande confiance que le conseil d'administration annonce son entrée en fonction et lui assure son soutien pour assurer la continuité de la mission de l'APM », a exprimé Mme Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration de l'APM.

« L'APM est un chaînon essentiel à la croissance de nos entreprises d'ici et je mettrai à profit mon leadership et mon expérience opérationnelle au Port, en m'appuyant sur des relations de confiance avec nos équipes et nos partenaires commerciaux et financiers, pour assurer la bonne conduite des affaires alors que des milliers d'entreprises comptent sur nous pour pouvoir diversifier ou rapatrier les échanges commerciaux », a indiqué Paul Bird, président-directeur général du Port de Montréal.

Diplômé en géologie appliquée, Paul Bird possède une vaste expérience dans la gestion de projets de grande envergure. Ayant joint les rangs de l'APM en 2020 à titre de directeur principal du projet d'expansion à Contrecœur puis de vice-président exécutif au développement commercial et à l'exploitation, il a notamment œuvré à l'obtention des permis environnementaux, de la finalisation du design et de l'ingénierie, du développement d'ententes de partenariats et du début des travaux préparatoires du projet de terminal. Il avait été précédemment responsable pendant près de 10 ans de l'infrastructure pour les secteurs minier, ferroviaire et portuaire chez ArcelorMittal.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Port de Montréal

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