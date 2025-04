OTTAWA, ON, le 7 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui à Ottawa, le gouvernement du Canada a tenu sa troisième séance d'information à l'intention des médias au sujet des mesures qu'il prend pour protéger la 45e élection générale contre l'ingérence étrangère.

Ces séances d'information sont menées sous la direction du Groupe d'experts du Protocole public en cas d'incident électoral majeur (le Groupe d'experts), et sont éclairées par le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (Groupe de travail).

Dans le cadre de son mandat de surveillance de l'écosystème d'information numérique pendant les élections générales, le Groupe de travail a observé une opération d'information ciblant la 45e élection générale.

L'opération d'information est menée sur la plateforme de médias sociaux WeChat et a été lancée par Youli-Youmian (有理儿有面), le compte de nouvelles le plus populaire de WeChat. Les services de renseignement établissent un lien entre le compte Youli-Youmian et la Commission centrale sur les questions politiques et juridiques du Parti communiste chinois, en République populaire de Chine.

Cette opération d'information diffuse des histoires sur le Premier ministre, chef du Parti libéral du Canada, et candidat dans la circonscription de Nepean, Mark Carney.

Le Groupe de travail a observé des pics d'activité correspondant à un comportement non authentique coordonné avant la campagne électorale, le 10 mars, et de nouveau pendant la période électorale, le 25 mars 2025. À la suite de l'augmentation des niveaux d'interactions sur la plateforme, le représentant du Parti libéral a été informé des constatations le 6 avril.

Le Groupe de travail discutera de cette question avec Tencent, le développeur de WeChat, pour faire connaître nos préoccupations.

Pour le moment, le Groupe d'experts a conclu que cette activité ne nuit pas à la capacité du Canada de tenir des élections libres et équitables. Cette affaire est circonscrite à une seule plateforme et ne s'est pas propagée plus loin, et ne compromet pas la capacité des Canadiens de prendre une décision éclairée au sujet de leur vote.

Cependant, il est important que les électeurs soient au courant de ce type d'activité et qu'ils fassent preuve de prudence en ce qui concerne l'information qu'ils pourraient voir en ligne et hors ligne. Les Canadiens devraient toujours évaluer le paysage de l'information d'un œil critique, prendre le temps de vérifier les sources et les messages, et chercher des sources de renseignements officielles et fiables, comme le personnel électoral et le gouvernement du Canada. Il existe des outils et des ressources pour aider les électeurs à confirmer leurs sources.

Cette détection et cet avis public démontrent que les mesures mises en place pour protéger l'élection générale de 2025 fonctionnent :

Les organismes de sécurité nationale du Canada collaborent pour surveiller et contrer d'éventuelles menaces pour la démocratie canadienne, par l'entremise du Groupe de travail;

collaborent pour surveiller et contrer d'éventuelles menaces pour la démocratie canadienne, par l'entremise du Groupe de travail; Le Groupe d'experts évalue attentivement l'information et les renseignements fournis par le Groupe de travail en vue d'établir si des incidents nuisent à la capacité du Canada de tenir des élections libres et équitables;

d'experts évalue attentivement l'information et les renseignements par le Groupe de travail en vue d'établir si des incidents nuisent à la capacité du de tenir des élections libres et équitables; le gouvernement du Canada continue de communiquer au public de l'information sur toute nouvelle préoccupation qui pourrait avoir des conséquences.

Le Groupe de travail continuera de surveiller l'environnement de l'information numérique afin de détecter toute manipulation de l'information étrangère et de faire la lumière sur l'ingérence étrangère pendant la 45e élection générale au Canada.

Les Canadiens peuvent être assurés que nous avons mis en place des mécanismes efficaces pour détecter, prévenir, combattre et perturber l'ingérence étrangère.

Liens connexes

SOURCE Bureau du conseil privé

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]