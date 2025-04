OTTAWA, ON, le 21 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a tenu sa cinquième séance d'information à l'intention des médias sur les mesures qu'il prend pour protéger la 45e élection générale contre l'ingérence étrangère.

Ces séances d'information sont menées sous la direction du Groupe d'experts du protocole public en cas d'incident électoral majeur (le Groupe d'experts) et avec l'éclairage fourni par le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (le Groupe de travail).

Dans le cadre de son mandat de surveillance de l'écosystème de l'information numérique pendant les élections générales, le Groupe de travail a observé une opération de répression transnationale visant la 45e élection générale.

L'opération de répression transnationale se déroule sur les plateformes de médias sociaux où les utilisateurs sinophones au Canada sont très actifs, dont Facebook, WeChat, TikTok, RedNote et Douyin, une application sœur de TikTok pour le marché chinois.

Le contenu de cette opération comprend une fausse « affiche de recherche », ainsi que des manchettes et des commentaires désobligeants à l'égard de Joe Tay, candidat du Parti conservateur dans Don Valley-Nord. M. Tay est connu pour son opposition aux lois et aux pratiques de la République populaire de Chine dans la région administrative spéciale de Hong Kong, et est l'une des six personnes visées par des primes en argent offertes par la police de Hong Kong en décembre 2024.

Les images et les vidéos ont, ensemble, reçu divers niveaux d'engagement et ont été amplifiées sur plusieurs plateformes et sites d'information en langue chinoise. Bien que les niveaux globaux d'engagement étaient plus élevés au mois de décembre 2024, ils ont été faibles depuis, avec certaines augmentations à divers moments au cours de la période électorale. Le Groupe de travail a déterminé que certaines activités montrent des signes de comportement inauthentique coordonné.

Le Groupe de travail a discuté de cette question avec les plateformes de médias sociaux pour les informer de ses conclusions et pour leur faire part de nos préoccupations. Le Groupe de travail MSRE a également informé le représentant du Parti conservateur de cette opération d'information.

Il ne s'agit pas d'un seul acte en ligne, mais plutôt d'une série d'actes visant à discréditer un candidat, à faire taire les critiques et les dissidents, et à manipuler les renseignements qui guident les électeurs.

Le contenu en ligne de cette nature peut également être perçu comme un avertissement plus large aux électeurs, qui sont bien conscients des méthodes de répression transnationale des acteurs malveillants, et peuvent ainsi éviter de soutenir le candidat qu'ils préfèrent (avoir des affiches sur leur propriété, faire des dons, etc.). Ce comportement s'appelle la répression transnationale, et il ne sera pas toléré. Tous les Canadiens doivent savoir qu'il existe des mesures de protection pour s'assurer que le vote de tout le monde est secret et sécuritaire, et qu'il est illégal de modifier le bulletin de vote d'un électeur ou de rompre le secret du vote.

Toute personne recevant ce type de menace, ou étant confrontée à toute forme de répression transnationale, est encouragée à le signaler à son service de police local, à la GRC ou au Service canadien du renseignement de sécurité grâce aux coordonnées fournies plus loin. Les électeurs qui ont été empêchés de voter ou qui estiment avoir été contraints de voter pour un candidat en particulier à la suite d'un acte d'intimidation ou sous la contrainte devraient également communiquer avec le commissaire aux élections fédérales et le Groupe de travail MSRE.

À l'heure actuelle, le Groupe d'experts a déterminé que ces activités n'ont pas d'incidence sur la capacité du Canada à tenir des élections libres et équitables, y compris dans cette circonscription. Cependant, compte tenu du nombre combiné d'occurrences et de l'ampleur de l'opération d'information qui s'étend sur de multiples plateformes, il est important que les électeurs soient conscients de ce type d'activités et qu'ils sachent que des mesures sont en place pour les soutenir.

La détection de ces activités et le présent avis public montrent que les mesures mises en place pour protéger les élections générales de 2025 fonctionnent :

Les organismes de sécurité nationale du Canada travaillent ensemble pour surveiller et protéger contre toutes les menaces possibles à la démocratie canadienne par l'intermédiaire du Groupe de travail MSRE;

Le Groupe de travail MSRE continuera de surveiller l'environnement de l'information numérique afin de déceler les cas de manipulation de l'information par des entités étrangères et de faire la lumière sur l'ingérence étrangère au cours de la 45e élection générale du Canada.

Les Canadiens peuvent être assurés qu'il existe de solides mécanismes pour détecter, dissuader, contrer et perturber l'ingérence étrangère.

Les faits en bref

Le vote est totalement secret. Personne ne saura jamais pour qui vous votez. Il est illégal de briser le secret du vote. Cela empêche les gens d'être intimidés ou influencés pour faire en sorte qu'ils agissent d'une certaine manière. La Loi électorale du Canada interdit l'usage de la contrainte, de l'intimidation, de prétextes ou de ruses pour inciter les électeurs canadiens à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou un parti.

