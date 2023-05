CALGARY, AB, le 11 mai 2023 /CNW/ - Comme l'a annoncé l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique du Canada, le 27 mars dernier, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rouvre le point d'entrée de Chief Mountain pour la saison. Après avoir suspendu le service au cours des trois dernières saisons en raison de la pandémie de COVID-19, le point sera ouvert à compter du lundi 15 mai 2023 jusqu'au 30 septembre 2023.

Chief Mountain est situé le long de l'autoroute 6 en Alberta, à la limite du parc national des Lacs-Waterton. Avant 2020, près de 130 000 voyageurs franchissaient chaque année la frontière à Chief Mountain et au parc national des Lacs-Waterton, et les agents de l'ASFC se préparent à un nouvel été très chargé.

Heures de service à Chief Mountain (heure avancée des Rocheuses) :

15 mai 2023 au 31 mai 2023 : 9 h à 18 h

1er juin 2023 au 4 septembre 2023 : 7 h à 22 h

5 septembre 2023 au 30 septembre 2023 : 9 h à 18 h

« La réouverture du point d'entrée de Chief Mountain est une excellente nouvelle pour les visiteurs de toute l'Amérique du Nord et du monde entier qui se rendent dans la région pour visiter le Parc international de la paix Waterton-Glacier, qui chevauche la frontière entre l'Alberta et le Montana. L'accès à ce point de passage profitera à des milliers de touristes et de résidents locaux et contribuera à la croissance économique des deux côtés de la frontière. Les employés dévoués de l'Agence des services frontaliers du Canada forment la première ligne de notre pays, et je tiens à les remercier pour leur excellent travail et les services qu'ils rendent à nos collectivités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Avant de se rendre à la frontière terrestre, les voyageurs devraient consulter le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée.

pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée. Sur terre, dans les airs ou sur l'eau, les voyageurs peuvent aider à accélérer les délais de traitement en se présentant avec leurs documents de voyage.

En 2022, l'ASFC a facilité l'arrivée de plus de 60 millions de voyageurs. Cette même année, elle a empêché la circulation de plus de 1 100 armes à feu et de 24 400 armes prohibées, et saisi plus de 41 000 kg de drogues illicites.

Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises à leur entrée au Canada . Les résidents de retour au pays doivent avoir à portée de main leurs reçus pour les biens achetés ou reçus à l'extérieur du Canada . Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu, mais si vous décidez de le faire, n'oubliez pas de consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises à autorisation restreinte ou interdites.

