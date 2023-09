CALGARY, AB, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le point d'entrée (PE) de Chief Mountain ferme pour la saison, le 30 septembre, à 18 h, heure normale des Rocheuses (HNR). Il rouvrira au printemps 2024.

En raison des hivers rigoureux et de son altitude élevée, le PE n'est ouvert que de mai à septembre. Les voyageurs peuvent utiliser les points d'entrée de Carway ou de Coutts pendant la période de fermeture saisonnière.

Le point d'entrée de Chief Mountain (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le PE de Chief Mountain est situé le long de l'autoroute 6, en bordure du parc national des Lacs-Waterton, en Alberta, et du parc national des Glaciers, dans le Montana. À 5 649 pieds d'altitude, il est le plus élevé de tous les passages frontaliers du Canada et est depuis longtemps considéré comme l'un des points d'entrée les plus pittoresques du pays.

Faits en bref

C'est la première saison d'ouverture de Chief Mountain depuis la pandémie de COVID-19 en 2020. Avant 2020, près de 130 000 voyageurs traversaient la frontière chaque année à ce PE. La saison 2023 a vu 55 509 voyageurs traverser au Canada en passant par Chief Mountain.

en passant par Chief Mountain. Consultez le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC ou composez le 1-800-461-9999 pour obtenir les renseignements les plus récents.

