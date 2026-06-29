L'été, c'est ici : Tourisme Montréal invite les Montréalais à vivre pleinement leur ville cet été

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Festivals, terrasses, spectacles, événements gratuits et découvertes de quartier : l'été montréalais est lancé. Tourisme Montréal présente aujourd'hui sa nouvelle campagne « L'été, c'est ici. Ne passe pas à côté. », une invitation aux Montréalais à profiter pleinement de tout ce qui fait battre le cœur de la métropole. Déployée notamment aux entrées et sorties des ponts Jacques-Cartier et Champlain, la campagne met en lumière l'effervescence unique qui caractérise Montréal l'été.

Une des images de la campagne estivale locale de Tourisme Montréal. (Groupe CNW/Tourisme Montréal)

« L'été à Montréal est une expérience en soi. Peu de villes peuvent offrir une telle concentration d'énergie, de culture, de gastronomie et d'événements sur quelques kilomètres carrés. Cette campagne est une invitation à redécouvrir tout ce qui fait de Montréal une destination exceptionnelle, même pour ceux qui y vivent toute l'année », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Une campagne qui joue sur le plaisir de ne rien manquer

L'idée derrière la campagne repose sur un constat simple : il se passe tellement de choses à Montréal l'été qu'il serait dommage d'en manquer une seule minute.

En s'inspirant du phénomène du FOMO (fear of missing out), soit la peur de manquer une expérience marquante, Tourisme Montréal rappelle que les meilleurs souvenirs de l'été se créent souvent ici même, dans les rues, les parcs, les festivals et les quartiers de la métropole.

Un été qui ne ralentit jamais

Les prochaines semaines promettent d'être particulièrement animées avec une programmation qui contribue au rayonnement international de Montréal. Les Montréalais pourront notamment profiter du Festival International de Jazz de Montréal, de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, du Festival International Nuits d'Afrique, d'OSHEAGA, d'ÎLESONIQ, de Fierté Montréal, de LASSO Montréal ainsi que de l'International des Feux Loto-Québec.

Au-delà des grands rendez-vous, Montréal se découvre aussi à travers ses terrasses, ses rues piétonnes, ses marchés publics, ses plages urbaines, ses pistes cyclables, ses espaces verts et ses quartiers qui s'animent du matin jusqu'à tard en soirée. Pour découvrir la programmation complète et planifier leur été, les citoyens sont invités à consulter mtl.org.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, 514 918-5290, [email protected]