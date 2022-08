Le nouveau financement du Plan de protection des océans renforcera la présence de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada dans l'Arctique

RANKIN INLET, NU, le 10 août 2022 /CNW/ - L'océan Arctique fournit des ressources vitales aux collectivités nordiques du Canada. Il constitue un corridor de transport capital pour le réapprovisionnement communautaire, fournit des ressources alimentaires, et fait partie intégrante de l'identité culturelle nordique. Il s'avère donc fondamental d'assurer la sécurité de ces eaux, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada investit de manière significative en vue d'améliorer la sécurité maritime dans le Nord canadien dans le cadre de la prochaine phase du Plan de protection des océans.

L'honorable Joyce Murray, ministre des pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rencontré l'équipage de la station de recherche et sauvetage de la Garde côtière à Rankin Inlet, au Nunavut, le mercredi 10 août 2022. La ministre Murray était à Rankin Inlet pour l’octroi de fonds visant à améliorer l’intervention dans le Nord de la Garde côtière canadienne. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies) L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Rankin Inlet, au Nunavut, le mercredi 10 août 2022, pour annoncer un investissement visant à améliorer la cartographie dans les eaux arctiques. La ministre Murray a rencontré le directeur général régional de la région Arctique Gabe Nirlungnayuq, et le directeur régional du Service hydrographique du Canada, Chris Marshall (illustré). Ce nouveau financement dans le cadre du Plan de protection des océans permettra de mieux cartographier les eaux arctiques canadiennes et de renforcer les capacités d'intervention de la Garde côtière canadienne dans le Nord. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies)

Aujourd'hui,la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé le financement de deux initiatives distinctes dans l'Arctique.

1.) Amélioration des activités du Service hydrographique du Canada (SHC) dans l'Arctique

Ce nouveau financement de 84 millions de dollars permettra au SHC de poursuivre son travail visant à améliorer les services hydrographiques modernes de cartographie des fonds marins, qui contribuent directement à la sécurité de la navigation dans l'Arctique. Le SHC effectuera des levés hydrographiques à l'aide de nouvelles technologies, telles que les navires hydrographiques autonomes et la télédétection par satellite, afin de relever les défis posés par l'hydrographie de l'Arctique. Il fournira également de nouvelles cartes marines et de nouveaux produits nautiques dans les zones prioritaires. Ce financement permettra aussi aux collectivités de l'Arctique et du Canada de collaborer avec le SHC en vue de recueillir et d'utiliser des données hydrographiques, améliorant ainsi leur compréhension des fonds marins locaux.

Grâce au financement antérieur du Plan de protection des océans, le SHC a été en mesure d'accroître sa couverture hydrographique des corridors de navigation de l'Arctique, et de publier 72 nouvelles cartes de navigation électroniques. En s'appuyant sur ces réalisations, le financement annoncé aujourd'hui permettra d'accroître davantage la sécurité maritime dans l'Arctique.

2.) Amélioration des activités de la Garde côtière canadienne (GCC) dans l'Arctique

Ce nouveau financement de 24,7 millions de dollars améliorera les capacités d'intervention de la GCC à Rankin Inlet. Mise sur pied dans le cadre de la première phase du Plan de protection des océans, la première station de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique a ouvert ses portes en tant que station d'embarcations de sauvetage côtier à Rankin Inlet, au Nunavut, en août 2018. Grâce à ce financement supplémentaire, la station sera transformée en station d'intervention maritime dans l'Arctique.

La GCC utilisera ces ressources pour embaucher et former des membres d'équipage supplémentaires provenant des collectivités locales; pour prolonger la saison d'exploitation de la station d'un mois par année à compter de 2023, en vue de mieux coïncider avec la saison complète de navigation libre de glace dans la région; pour acquérir un navire de recherche et de sauvetage supplémentaire, construit spécialement pour les opérations dans l'Arctique; et pour apporter des améliorations additionnelles à l'infrastructure afin d'optimiser les capacités opérationnelles.

La station de la GCC à Rankin Inlet fournit des services de recherche et de sauvetage maritime pendant la saison en eau libre. Les équipages répondent aux appels de détresse, qu'il s'agisse d'un navire chaviré, d'un bateau qui prend l'eau ou d'une urgence médicale. L'équipage de la station joue un rôle important dans le système de préparation et d'intervention en cas d'urgence dans le Nord, en toute collaboration avec les auxiliaires de la GCC, les Inuits et les premiers intervenants locaux afin d'accroître la sécurité maritime dans les eaux arctiques.

Le Plan de protection des océans constitue une véritable réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Ces investissements importants dans le Service hydrographique du Canada et la Garde côtière canadienne contribueront à améliorer la salubrité des eaux de l'Arctique et à protéger les collectivités côtières de la région. En collaborant avec les collectivités du Nord, nous veillons à ce que toute personne qui utilise les eaux arctiques et en dépend au quotidien soit plus en sécurité que jamais. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Plan de protection des océans du Canada veille à ce que nos eaux arctiques soient sécuritaires pour les marins, que les collectivités locales aient accès aux marchandises et que nos écosystèmes soient protégés. Grâce au nouvel investissement dans le Plan de protection des océans, nous renforçons la capacité de la Garde côtière canadienne d'assurer la recherche et le sauvetage essentiels, le déglaçage et les levés dans nos collectivités nordiques. En travaillant avec les Inuits, les Premières Nations, les Métis et les collectivités côtières, nous pouvons mieux comprendre comment protéger les écosystèmes côtiers, tout en améliorant la sécurité maritime et le réapprovisionnement des collectivités locales. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Ces investissements amélioreront les principaux actifs stratégiques de nos activités dans l'Arctique. La Garde côtière canadienne s'est engagée à façonner nos programmes et services dans l'Arctique en partenariat avec les collectivités que nous desservons, et ce n'est qu'en travaillant directement avec les Inuits, les Premières Nations et les Métis que nous parviendrons à remplir ce mandat. Ce nouveau financement nous permettra d'embaucher du personnel supplémentaire, et d'acquérir un meilleur équipement, qui permettra aux équipes de recherche et de sauvetage de travailler avec plus d'efficacité, en recourant aux connaissances et à l'expertise autochtones locales qui s'avèrent cruciales. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« Ce financement renouvelé nous permettra de poursuivre notre travail essentiel dans l'Arctique. Depuis le début du Plan de protection des océans en 2016, nous avons réalisé d'importants progrès en matière de levés et de cartographie des eaux arctiques. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre ce travail en vue de favoriser davantage la navigation sécuritaire dans l'Arctique. »

Geneviève Béchard, directrice générale, Service hydrographique du Canada

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé par le Canada en vue de protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé par le en vue de protéger ses côtes et ses voies navigables. Le financement annoncé aujourd'hui fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada , dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du Canada , et étendre ses activités à de nouveaux domaines.

, dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du , et étendre ses activités à de nouveaux domaines. Depuis le lancement du Plan de protection des océans, le Service hydrographique du Canada a

a réalisé des relevés modernes et 49 cartes électroniques de navigation pour 23 ports commerciaux hautement prioritaires



fait progresser l'hydrographie moderne dans l'Arctique grâce à environ 112 000 km2 de levés, et à la publication de 72 nouvelles cartes électroniques de navigation et de 28 cartes papier



réalisé le levé de 85 000 km2 dans les régions côtières du Canada



mis au point des produits de navigation numérique innovants pour six ports commerciaux et voies navigables

Depuis le lancement de la station de la GCC à Rankin Inlet , les équipes locales sont intervenues lors de trois incidents de recherche et de sauvetage en 2018, un en 2019 et six en 2020. Ces équipes ont également participé à plusieurs exercices de formation avec divers partenaires, y compris l'unité auxiliaire locale de la Garde côtière canadienne et les services de sauvetage en cas d'incendie et d'urgence.

, les équipes locales sont intervenues lors de trois incidents de recherche et de sauvetage en 2018, un en six en 2020. Ces équipes ont également participé à plusieurs exercices de formation avec divers partenaires, y compris l'unité auxiliaire locale de la Garde côtière canadienne et les services de sauvetage en cas d'incendie et d'urgence. Le financement d'aujourd'hui s'appuiera sur ces réalisations et améliorera davantage la sécurité maritime dans l'Arctique.

Liens associés

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et des Océans du Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Renseignements: Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]