OTTAWA, ON, le 15 nov. 2021 /CNW/ - À compter du 1er décembre 2021, le Musée des beaux-arts du Canada exigera que tous les visiteurs de plus de 12 ans présentent une preuve de vaccination pour l'accès général au Musée. Une politique similaire sera mise en œuvre le 1er décembre dans les autres musées nationaux de la région soit le Musée canadien de l'histoire, le Musée canadien de la guerre, le Musée canadien de la nature et Ingenium -- les musées des sciences et de l'innovation du Canada.

L'exigence d'une preuve de vaccination est un moyen de plus pour préserver la sécurité des visiteurs et du personnel, et prévenir la propagation du COVID-19 dans les établissements publics. Les musées nationaux exigeront également que tous les employés soient entièrement vaccinés, conformément aux lignes directrices fédérales récemment annoncées.

Pour être considérés comme entièrement vaccinés, les visiteurs doivent avoir reçu une série complète de vaccins COVID-19 approuvés par Santé Canada au moins 14 jours avant leur visite. Ils peuvent présenter une copie papier ou numérique de leur preuve de vaccination, ou une application provinciale approuvée, ainsi qu'une carte d'identité délivrée par le gouvernement indiquant leur nom et leur date de naissance.

Depuis le début de la pandémie, les musées nationaux d'Ottawa-Gatineau ont mis en œuvre une série de mesures de santé et de sécurité pour lutter contre la COVID-19, y compris la réduction de la capacité, la billetterie chronométrée, les masques faciaux obligatoires, un nettoyage amélioré et des postes de lavage des mains. Exiger une preuve de vaccination est un autre moyen par lequel les musées assurent un environnement sécuritaire pour les visiteurs et employés.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, ainsi que la plus importante collection d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens. Pour tout connaître de la programmation et des activités offertes par le Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, et Instagram.

