Des expositions, des installations et des activités qui inspirent les liens humains

OTTAWA, ON, le 25 févr. 2022 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) rouvre ses portes ce samedi 26 février à 10 h. Le Musée sera également ouvert le lundi 28 février et le mardi 1er mars, en plus des heures normales d'ouverture du mercredi au dimanche. Les billets d'entrée horodatés sont en vente en ligne à beaux-arts.ca. Une preuve de vaccination et une carte d'identité émise par le gouvernement sont requises pour tous les visiteurs de plus de 12 ans. Les masques et la distanciation physique demeurent en place pour tous les visiteurs jusqu'à nouvel ordre.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau les visiteurs au Musée. Nous avons une série d'expositions, d'installations et d'expériences artistiques qui apporteront de la joie, de la lumière, de l'inspiration aux communautés que nous avons pour mission de servir et qui favorisent les liens humains », a déclaré la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda, docteure en histoire de l'art.

Les salles d'art autochtone et canadien, les salles d'art européen et international, et les salles d'art contemporain attendent les visiteurs, de même que la très attendue exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons. Ils découvriront aussi Snobird : une sculpture publique pour le Pavillon de Miss General Idea 1984,1985, une installation du collectif Canadien General Idea, auquel le Musée consacrera une importante exposition rétrospective cet été. La grande sculpture pyramidale Capsule, de Rashid Johnson, sera au cœur d'une série d'événements mettant en valeur les expériences des Noirs qui se dérouleront tout au long de l'année à raison d'une soirée par mois. Le programme Aventures artistiques en famille propose des activités de création artistique, des visites privées de la collection nationale enrichies de jeux et d'un mini cours de dessin, ou visite à l'aide de la trousse d'activités autoguidées qui comprend du matériel d'art fourni par DeSerres.

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons

Avec plus d'une centaine d'œuvres de 36 artistes de renom des XIXe et XXe siècles de partout au pays, l'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons constitue une fascinante introduction aux multiples facettes de la contribution de deux générations d'artistes canadiens pionniers au phénomène mondial de l'impressionnisme et à l'avènement de la modernité au Canada. Les visiteurs pourront y admirer les œuvres qui dépeignent l'essor du modernisme et de la vie urbaine à Montréal et Toronto, mais aussi Halifax. L'exposition fait la part belle aux femmes artistes avec, notamment, des peintures de Florence Carlyle (1864-1923), Emily Carr (1871-1945), Prudence Heward (1896-1947), H. Mabel May (1877-1971), Helen McNicoll (1879-1915), et Kathleen Moir Morris (1893-1986), pour ne nommer que celles-là. William Blair Bruce (1859-1906), W.H. Clapp (1879-1954), Maurice Cullen (1866-1934), Clarence Gagnon (1881-1942), Lawren S. Harris (1885-1970), James Wilson Morrice (1865-1924), et Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (1869 - 1937) figurent parmi les autres grands noms représentés dont les œuvres sont mises en lumière dans l'exposition.

General Idea

L'installation Snobird : une sculpture publique pour le Pavillon de Miss General Idea 1984-1985, une parodie de Flightstop (1979) de Michael Snow -- une installation permanente de soixante bernaches du Canada en fibre de verre, en plein vol, suspendues au-dessus des clients du Centre Eaton de Toronto --, représente également une volée d'oiseaux, mais fabriquée à partir de bouteilles d'eau de Javel en plastique ordinaire. Cette œuvre illustre la volonté de General Idea de réinventer le travail d'autres artistes et de faire entrer des objets banals dans le domaine de l'art.

Rashid Johnson : Capsule

La grande sculpture pyramidale Capsule de Rashid Johnson -- installée dans l'entrée principale du Musée -- sera au cœur d'une série de dialogues entre penseurs, créateurs, et la communauté tout au long de l'année à raison d'une soirée par mois. Les détails de la programmation conçue en collaboration avec Kwende Kefenste, directeur général de la station de radio CKCU à Ottawa, producteur et directeur créatif de TIMEKODE, et DJ de renommée internationale, seront dévoilés prochainement.

Pour rester à l'affût et tout connaître de la programmation 2022 du Musée des beaux-arts du Canada, suivez le fil des nouvelles sur Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected #AmplifierLesVoix.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]