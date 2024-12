Plein feu sur les femmes artistes en 2025

OTTAWA, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) dévoile son programme d'expositions pour 2025. Notamment, toutes les grandes expositions individuelles présentées au MBAC l'an prochain mettront en vedette les œuvres de femmes artistes telles que Nadia Myre, Skawennati et Erica Rutherford. D'autres expositions seront annoncées dès que les détails auront été confirmés.

Nadia Myre. Vagues du désir

Du 30 mai au 1er septembre 2025

L'Algonquine Nadia Myre, membre de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, est une artiste pluridisciplinaire en art visuel contemporain qui vit et travaille à Montréal. Elle s'est vu remettre de nombreux prix au cours de sa carrière, notamment le titre de Compagne des arts et des lettres du Québec (2019), le Prix de la Commission autochtone de la Walter Phillips Gallery du Banff Centre for Arts (2016) et le Prix Sobey pour les arts (2014). Pendant plus de vingt ans, elle s'est inspirée d'une participation et de relations communautaires, explorant des thèmes tels que la résilience, le langage, la mémoire et la nostalgie. Cette exposition étudie comment Myre cartographie les échanges, les distorsions, l'oppression et l'adaptation entre les Premiers Peuples et les allochtones dans le temps et l'espace.

Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves

Du 30 mai au 1er septembre 2025

Cette exposition solo illustre la trajectoire artistique dynamique de Skawennati, qui a su imaginer les peuples autochtones du futur. Commençant par Imagining Indians in the 25th Century (2001), œuvre catalytique réalisée sur le Web, l'exposition évolue au gré de son exploration de la technologie jusqu'à ses œuvres les plus récentes, comme le vidéoclip à trois canaux et la collection de mode They Sustain Us (2024). Ancrés dans les contes haudenosaunee, ses avatars, costumes, machinimas (films réalisés dans un environnement virtuel comme un jeu) et gravures imaginent et créent par le jeu un lieu où les peuples autochtones s'épanouissent.

Erica Rutherford : sa vie, son œuvre

Du 13 juin au 13 octobre 2025

Organisée par le Musée d'art du Centre des arts de la Confédération (MCAC) en collaboration avec le MBAC

Cette exposition retrace la carrière fascinante et multiforme d'Erica Rutherford (née à Édimbourg en 1923 et décédée à Charlottetown en 2008) dont l'œuvre explore les thèmes de la personne et du genre, du chez-soi et du paysage, et dont la vie a été façonnée par la quête d'identité et de communauté. L'exposition, dont le commissariat est assuré par Pan Wendt du MCAC, rassemble plus de 100 œuvres accompagnées de souvenirs et de photographies qui viennent étayer les histoires racontées par les œuvres elles-mêmes. Erica Rutherford est la première artiste de l'Île-du-Prince-Édouard à voir ses œuvres exposées à la prestigieuse Biennale de Venise (2024).

Prix Sobey pour les arts 2025

Octobre 2025

Dans la foulée de l'annonce de Nico Williams ᐅᑌᒥᐣ comme gagnant du Prix Sobey pour les arts 2024 en novembre, le prix prééminent en art contemporain au Canada récidivera l'an prochain avec une nouvelle exposition présentant les œuvres des six finalistes régionaux. L'appel de mises en candidatures sera annoncé en janvier 2025. L'exposition 2024 est à l'affiche jusqu'au 6 avril 2025.

Compte d'hiver [titre provisoire]

Du 21 novembre 2025 au 8 mars 2026

Cette exposition explore la saison hivernale au Canada du point de vue des peuples autochtones et des colons canadiens, et comprend des tableaux d'artistes d'Europe du Nord et centrale qui ont inspiré leurs homologues canadiens. Compte d'hiver porte un regard sur la culture matérielle, les coutumes et les rites qui met en lumière la fascination des artistes pour les motifs associés à l'hiver à travers des objets, des peintures, des sculptures et des œuvres sur papier. L'exposition, qui s'étend du début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, rassemble aussi des voix autochtones contemporaines influentes qui évoquent la relation qu'entretiennent leurs communautés respectives avec l'hiver depuis des temps immémoriaux.

LE TEMPS DES FÊTES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

La fin de l'année est le moment idéal pour se reposer et refaire le plein d'énergie; c'est donc l'occasion rêvée de visiter le Musée. En plus des expositions en cours, le MBAC propose, du 21 décembre au 5 janvier, des activités quotidiennes pour les petits et grands, notamment :

Espace création - Créez une œuvre avec des pastels à l'huile et de la peinture phosphorescente, et voyez-la se transformer sous la lumière noire.

- Créez une œuvre avec des pastels à l'huile et de la peinture phosphorescente, et voyez-la se transformer sous la lumière noire. Zone d'inspiration - Vous cherchez un espace accueillant où vous détendre et exprimer votre créativité? La Zone d'inspiration vous propose des activités amusantes tout au long de la saison.

- Vous cherchez un espace accueillant où vous détendre et exprimer votre créativité? La Zone d'inspiration vous propose des activités amusantes tout au long de la saison. Matinées et après-midis en douceur - Installez-vous bien confortablement dans le Grand Hall Banque Scotia, où vous trouverez des casse-têtes et des livres.

- Installez-vous bien confortablement dans le Grand Hall Banque Scotia, où vous trouverez des casse-têtes et des livres. Installation hivernale - Transformez votre voix en musique et en lumière grâce à une nouvelle installation interactive dans le Grand Hall Banque Scotia.

- Transformez votre voix en musique et en lumière grâce à une nouvelle installation interactive dans le Grand Hall Banque Scotia. Fête de la lumière - Pour un soir seulement, cette édition des Soirées gratuites du jeudi présentées par BMO, se transformera en un terrain de jeu de lumière noire, où les visiteurs et visiteuses s'immergeront dans un monde de couleurs vives (2 janvier 2025).

- Pour un soir seulement, cette édition des Soirées gratuites du jeudi présentées par BMO, se transformera en un terrain de jeu de lumière noire, où les visiteurs et visiteuses s'immergeront dans un monde de couleurs vives (2 janvier 2025). Explorez les nouvelles expositions Feuille à feuille. La collection de dessins dévoilée et Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne et exprimez votre créativité avec des activités de dessin et de tissage dans les salles d'exposition.

