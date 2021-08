OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Trois initiatives majeures du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) reçoivent un soutien important de RBC contribuant directement à la mission principale du MBAC d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens :

Le programme ReCréation, dans le cadre duquel le Musée commande à des artistes et créateurs Autochtones contemporains des œuvres inspirées des techniques, des médias et des pratiques utilisés à l'origine par leurs ancêtres ; le nouveau Fonds d'acquisition d'œuvres d'art émergentes RBC, qui permettra d'acquérir des œuvres de divers artistes canadiens émergents ; et la commandite de La Biennale de Venise , en septembre 2022, pour célébrer l'artiste canadien Stan Douglas sur la scène mondiale.

Ces initiatives ont reçu un total combiné de 900 000 $, garantissant ainsi le soutien des artistes bénéficiaires jusqu'en 2024.

RBC soutient depuis longtemps les arts et les artistes émergents, reconnaissant le rôle qu'ils jouent dans le développement de collectivités dynamiques et d'économies fortes. Grâce à son Projet Artistes émergents RBC, qui offre des investissements communautaires à des centaines d'organismes artistiques dans le monde, RBC a contribué à faire progresser la carrière de plus de 28 000 artistes émergents. Par le biais de la Collection d'art RBC (créée en 1929), RBC soutient également les artistes émergents par des acquisitions, des installations et des occasions d'engagement.

ReCréation

Lancé en 2019 par le Musée des beaux-arts du Canada, le programme ReCréation vise à continuer de raconter des histoires de l'art plus riches et plus véridiques. Ce travail a été amorcé en 2017 avec l'ouverture des salles autochtones et canadiennes du MBAC. En collaboration avec des artistes Autochtones, des gardiens du savoir, des conservateurs, des chercheurs et des membres de la communauté, le MBAC commande et soutient la formation d'artistes Autochtones contemporains afin qu'ils créent des œuvres inspirées par des formes d'art historiques -- ou en dialogue avec elles.

Grâce à ReCréation, le MBAC espère soutenir une nouvelle génération de créateurs autochtones. ReCréation offre de riches possibilités aux artistes émergents et établis par le biais de la formation et du mentorat.

Les premières œuvres commandées dans le cadre de ReCréation sont la tenue cérémonielle et les possessions principales de l'artiste et chef héréditaire 7idansuu James Hart du clan de l'aigle Stastas. Il sculpte une coiffe frontale, un bâton d'orateur et un hochet corbeau. Lisa Hageman Yahjujanaas, maître artiste textile Haïda de la fraction du corbeau, crée une robe de chef tissée en queue de corbeau, une paire de jambières et un tablier de danse.

Grâce au soutien de la Fondation RBC, le travail de ces artistes est maintenant documenté par le cinéaste wolastoqiyik Jeff Bear (Première nation de Tobique) de Urban Rez Productions, par le biais d'une série de courts métrages réalisés pour le projet (sur une période d'environ deux ans).

Fonds Artistes émergents RBC

Le Fonds d'acquisition d'œuvres d'artistes émergents RBC contribuera à faire en sorte que les expressions artistiques des artistes émergents du Canada soient reconnues, préservées et partagées avec les générations futures. Au cours de chacune des trois années de financement par RBC, jusqu'à quatre achats d'œuvres seront effectués pour être intégrés à la collection du MBAC. En plus d'offrir aux artistes une rémunération appropriée pour leurs œuvres, l'acquisition d'œuvres par le biais du fonds leur offrira une visibilité dans la collection très respectée du MBAC, amplifiant ainsi leur voix et leurs contributions artistiques, et reflétant leur apport à la communauté artistique du Canada.

Grâce au soutien du fonds, le MBAC a déjà acquis l'œuvre 1848 à nos jours/Coupe de bateau négrier, 2006-2018, de l'artiste canadien d'origine congolaise Moridja Kitenge Banza, établi à Montréal. Ce dessin à l'encre et au graphite est présenté dans l'exposition Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence, à l'affiche au MBAC jusqu'au 6 septembre 2021. Conçu pour la Biennale d'art africain contemporain, DAK'ART, Dakar, Sénégal, en 2010, le dessin de Banza développe le concept de la cuillère à café comme métaphore des marchandises, des ressources et du commerce. Évoquant les conditions horribles qui régnaient sur les navires utilisés pour transporter les Africains réduits en esclavage à travers l'Atlantique jusqu'aux Amériques, l'œuvre met l'accent sur les héritages de l'esclavage et du colonialisme qui ont toujours un impact sur l'artiste : son identité, ses souvenirs et son sens de la place dans le monde.

Le soutien de la Fondation RBC a également au Musée d'acquérir trois nouvelles œuvres : l'installation vidéo HD à trois canaux avec son Suck Teeth Compositions (After Rashaad Newsome) (2018) de l'artiste Michèle Pearson Clarke, née à Trinidad et établie à Toronto ; Les quatre récits d'Alice (2019), une installation vidéo de l'artiste interdisciplinaire montréalaise Myriam Jacob-Allard, originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, et la sculpture en acier, peinture et époxy Faith in the Seeds 1 (2020) de l'artiste afro-canadienne Esmaa Mohamoud, basée à Toronto.

La Biennale de Venise

La Biennale de Venise est le plus ancien et l'un des plus influents événements d'art contemporain au monde. Avec une présence internationale dépassant le demi-million de participants chaque année, cet événement prestigieux offre aux artistes canadiens une exposition inégalée aux meilleurs conservateurs, collectionneurs, marchands, critiques d'art, influenceurs et autres artistes contemporains du monde.

La Biennale de Venise est la seule exposition internationale d'arts visuels à laquelle le Canada envoie une représentation officielle. Les artistes qui participent à la Biennale rehaussent leur profil mondial et, par association, celui du Canada et des artistes canadiens. Les expositions présentées au Pavillon du Canada sont commandées par le Musée des beaux-arts du Canada. En 2022, l'œuvre de Stan Douglas, un artiste de Vancouver, occupera le devant de la scène à Venise. Douglas est reconnu comme l'un des artistes contemporains les plus acclamés du pays, dont les œuvres multidisciplinaires, y compris les films, les photographies et, plus récemment, les productions théâtrales, reflètent souvent le potentiel dynamique inhérent aux moments historiques décisifs.

Grâce au soutien de Gestion de patrimoine RBC, commanditaire principal, et du Conseil des Arts du Canada, partenaire de la représentation canadienne à Venise, les artistes canadiens ont la possibilité de faire valoir leurs talents sur la scène mondiale.

Citations

« Par le biais du Projet Artistes émergents RBC et d'investissements communautaires plus larges dans les arts, nous soutenons les organismes qui offrent les meilleures chances de faire progresser la carrière d'un artiste. Les efforts du Musée des beaux-arts du Canada sont inestimables, car ils offrent aux artistes émergents de diverses origines, notamment autochtones, des occasions indispensables d'être reconnus et exposés à de nouveaux publics. Nous sommes fiers de soutenir ces initiatives importantes et nous sommes impatients de voir l'avancement de la carrière de ces artistes dans les années à venir. » -- Mark Beckles, vice-président, Impact social et innovation, RBC

« Nous sommes reconnaissants à RBC pour ce don important. L'acquisition d'œuvres d'artistes autochtones et d'artistes contemporains émergents issus de diverses communautés pour la collection nationale s'inscrit dans les valeurs fondamentales du Musée, qui consistent à bâtir une collection qui inspire le lien humain et à placer les modes de connaissance et d'existence autochtones au centre de nos actions. De plus, le soutien financier de RBC contribue de façon importante à rendre possible la représentation canadienne au Pavillon du Canada à Venise. » -- Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada

« La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada est profondément reconnaissante de l'engagement exceptionnel de RBC envers le Musée des beaux-arts du Canada. Depuis près de trois décennies, RBC a donné du pouvoir aux artistes émergents canadiens et a été un fier partenaire dans le soutien d'expositions d'art de classe mondiale au Canada et sur la scène artistique mondiale. La Fondation est fière de reconnaître RBC comme membre fondateur de son Cercle des chefs d'entreprise distingués, un groupe prestigieux qui honore les chefs d'entreprise et les champions de projets artistiques d'envergure nationale. » -- Barbara Stead-Coyle, directrice générale de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

