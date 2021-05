OTTAWA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - Après une année d'introspection et grâce au travail collectif de 60 membres de l'équipe du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Transformer ensemble, le tout premier plan stratégique du Musée a été rendu public. Le document énonce les profonds changements que le Musée des beaux-arts du Canada aspire à réaliser au cours des cinq prochaines années. Les cinq piliers stratégiques du nouveau plan soulignent l'engagement du Musée à :

renforcer les liens communautaires par des expériences artistiques transformatrices ;

construire une collection et un programme qui inspirent les liens humains ;

bâtir une équipe diversifiée et collaborative, la renforcer et la soutenir ;

placer les façons d'être et les formes de savoir des Autochtones au cœur de nos actions ;

investir dans la résilience et la durabilité opérationnelles.

« Les visiteurs du Musée des beaux-arts du Canada nous verront vivre selon ce nouveau plan stratégique à notre réouverture », a déclaré Sasha Suda, Ph. D. directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « Une approche muséologique innovatrice a été adoptée pour l'exposition Rembrandt lorsque le Musée des beaux-arts a invité trois conservateurs et historiens de l'art à raconter l'histoire de Rembrandt dans une perspective occidentale, noire et autochtone. Deux commandes majeures d'art public contemporain par Tau Lewis (artiste jamaïco canadienne établie à New York) et Rashid Johnson (artiste noir établi à New York) entrent en dialogue avec l'exposition Rembrandt. »

Le Musée des beaux-arts du Canada a également élaboré de nouveaux énoncés d'objectifs, de vision et de mission qui orienteront son travail au cours des cinq prochaines années. En consultation avec quatre aînés autochtones, le Musée des beaux-arts a reçu le don d'un terme algonquin qui décrit son nouvel objectif, soit : « Ankosé--Tout est relié--Everything is connected ».

Objectif : Nous favorisons les interrelations dans le temps et l'espace.

Vision : Nous envisageons un avenir dans lequel l'art a le pouvoir de construire des ponts, d'approfondir les relations et de favoriser l'avènement d'une société plus équitable.

Mission : À travers les arts visuels, nous concevons des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires respectives.

« Les aînés nous ont amené cette idée d'Ankosé -- relié -- qui veut dire que le Musée doit se relier à la terre, à l'eau, aux créatures et au ciel qui l'entourent. À l'art qui nous relie à l'histoire, au présent et au-delà. C'est un bel idéal, un idéal que nous voulons nous montrer à la hauteur chaque jour en construisant le nouveau Musée des beaux-arts du Canada », a ajouté Sasha Suda.

Le Musée des beaux-arts a également défini ses valeurs en tant qu'organisme artistique qui dessert équitablement les Canadiens dans un monde post-pandémique. La justice, l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité (JÉDIA) et les façons autochtones de savoir et d'être sont des lentilles que le Musée utilisera pour aligner ses actions sur ses valeurs. Un plan d'action détaillé, lié au plan stratégique, permettra de s'assurer que les efforts de transformation du Musée sont inclusifs, antiracistes et viennent ébranler ses racines ancrées dans la pratique muséologique coloniale. Ce plan sera communiqué plus tard cette année. Le Musée des beaux-arts du Canada se veut un lieu d'inspiration et d'espoir pour les communautés qu'il a pour mission de desservir lorsqu'il lui sera permis de rouvrir ses portes et il incarnera ces valeurs grâce à son plan stratégique.

Favoriser l'appartenance

Accueillir le changement

Apprendre et évoluer ensemble

Diriger avec audace

« La pandémie nous a appris que les gens ont plus que jamais besoin des arts. Essayez d'imaginer ce qu'auraient été les 14 derniers mois si vous n'aviez pas pu lire un livre, écouter de la musique, visiter un musée, regarder un spectacle en direct ou regarder en rafale une série sur Netflix. Je crois que nous avons tous réalisé, de manière nouvelle et très personnelle, que les arts sont une source de soutien à la santé mentale extraordinairement importante pour faire face à l'anxiété, à la solitude et à l'isolement causés par la menace collective de la COVID-19 », a conclu Sasha Suda, Ph. D. directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

Musée des beaux-arts du Canada : Le Musée des beaux-arts du Canada, fondé en 1880, abrite la plus grande collection d'art contemporain autochtone au monde et la plus importante collection d'art canadien et européen au pays.

Dans son mandat de partager les arts visuels avec les Canadiens et les Canadiennes, le Musée des beaux-arts travaille avec des artistes et des organismes artistiques au pays et à travers le monde par le biais de médias numériques et d'expositions sur place pour faire connaître notre histoire collective grâce à l'art.

