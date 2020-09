L'exposition Moyra Davey. Les fervents est présentée avec le soutien du Programme de photographies Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada.

Une partie du défi consistait à installer l'exposition virtuellement en raison de la pandémie de la COVID-19. La commissaire de l'exposition, Andrea Kunard, conservatrice associée de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada, a travaillé avec Davey, son assistant Nicolas Linnert et l'équipe du Musée en utilisant les technologies numériques pour réaliser l'exposition en collaboration.

Couvrant quatre décennies de production artistique, Moyra Davey. Les fervents est façonnée par les principaux thèmes qui ont animé Davey : les banlieusards dans le métro de New York, les kiosques à journaux de la ville qui disparaissent, les représentations du corps et les accessoires quotidiens des environnements urbains et domestiques. Dans ses écrits et ses films, Davey combine des images et des textes provenant de diverses sources, telles que la littérature, la philosophie et la politique. Moyra Davey s'exprime ici sur sa démarche artistique.

Dans son article qui paraît aujourd'hui dans le Magazine MBAC, la commissaire de l'exposition Andrea Kunard parle de sa découverte du travail de Davey en 1999 à Montréal, et offre un éclairage sur l'œuvre de l'artiste.

De ses toutes premières images croquées à la fin des années 70 à ses œuvres réalisées au cours des dernières années, l'exposition réunit 54 photographies -- de petites et moyennes tailles présentées seules, groupées ou juxtaposées pour former de grandes murales -- et sept films. L'artiste et la commissaire ont également enrichi le parcours de l'exposition d'une douzaine d'œuvres d'artistes qui fascinent Davey -- Eugène Atget, Julia Margaret Cameron, Bruce Davidson, Walker Evans, Robert Frank, Gabor Szilasi, et Joyce Wieland -- et qui proviennent de la collection nationale du Musée.

L'un des moments forts de l'exposition est un portrait intime des événements qui ont marqué la jeunesse de Davey à Ottawa et à Montréal dans les années 1960 et 1970. i confess, créée en 2019, est un voyage de découverte personnel pour l'artiste dont le père était l'un des conseillers de Pierre Elliot Trudeau au moment de la crise d'octobre. Ce film de près d'une heure met en relation le célèbre romancier américain James Baldwin -- auteur de Another Country -- avec le nationaliste révolutionnaire québécois Pierre Vallières, et la politologue Dalie Giroux, professeure associée à l'Université d'Ottawa. Film d'une grande actualité, l'ouvrage entrelace des histoires et des images qui traitent des sujets de la pauvreté, du racisme et de la langue en Amérique du Nord. Davey évoque également ses souvenirs d'enfance à partir de ce moment charnière de l'histoire du Québec.

L'exposition Moyra Davey. Les fervents sera présentée au Musée d'art contemporain de Montréal du 22 avril au 11 juillet 2021.

« L'œuvre de Moyra Davey a une force humanisante si poignante en ce moment. Davey partage des scènes intimes de sa vie quotidienne et les met en relation avec des événements historiques qui façonnent chacun de nous en tant qu'individu et en tant que société. Cette exposition nous rappelle que la condition humaine est complexe et réflexive, et que chaque expérience vécue contribue à un récit collectif. Davey nous rappelle que chaque moment compte et nous relie les uns aux autres. » - Sasha Suda, Ph. D., directrice générale, Musée des beaux-arts du Canada

« À travers l'image et le texte, l'artiste présente un autoportrait factuel et fictif qui est aussi un commentaire sur notre époque. » - Andrea Kunard, Ph. D., commissaire de l'exposition et conservatrice associée des photographies au Musée des beaux-arts du Canada

« L'une de mes premières expériences artistiques a été de voir l'exposition solo consacrée à Joyce Wieland, True Patriot Love, au MBAC en 1971. Je devais avoir 12 ou 13 ans, et je me suis rendue seule dans le vieux bâtiment de la rue Elgin pour y prendre ses édredons géants et réfléchir aux histoires qui y sont associées, en particulier Reason Over Passion, un message tacite à Pierre Trudeau. Aujourd'hui, cinq décennies plus tard, en pleine pandémie mondiale, j'organise ma propre exposition solo au MBAC, dans laquelle figure le film 16 mm de Wieland, Pierre Vallières. Rien de tout cela n'était prévu, mais c'est le genre d'événement fortuit que j'apprécie et dont je me félicite dans mon travail, et cela a été rendu possible parce que le film a été acquis par le MBAC dans les années 1970. Chaque aspect de mon implication avec le Musée, de la réalisation d'un livre à l'accrochage d'une exposition tout en demeurant à l'extérieur, a reçu cette même chance inattendue, la bonne volonté et le soutien de toute l'équipe. » - Moyra Davey, artiste

Le livre intitulé i confess accompagne l'exposition Moyra Davey. Les fervents. Il comprend un essai de l'artiste Moyra Davey qui relate ses souvenirs d'enfance pendant la crise d'octobre et les années qui ont suivi. La politicologue Dalie Giroux et la commissaire de l'exposition Andrea Kunard y signent également des essais qui jettent un éclairage sur la pratique et la démarche artistiques de l'artiste. En vente à la Boutique du MBAC et en ligne au prix de 25 $ plus taxes.

