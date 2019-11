Le Musée des beaux-arts du Canada présente - Beautés monstrueuses dans l'estampe et le dessin anciens européens (1450-1700)

Beautés monstrueuses dans l'estampe et le dessin anciens européens (1450-1700) présente près de 70 œuvres de 45 artistes. Rarement exposées, ces œuvres sont tirées de la collection nationale du Musée des beaux-arts du Canada. On y compte de récentes acquisitions ainsi que des promesses de dons. Nées de l'imagination d'artistes tels que le peintre et graveur allemand Albrecht Dürer (1471-1528) et nourries par les frayeurs collectives des périodes de la Renaissance et du baroque, ces illustrations ont été créées à l'aide de diverses techniques, dont l'eau-forte, la gravure au burin, la gravure sur bois et le dessin.

« En admirant de près ces œuvres de la collection nationale, nous pouvons constater tout le talent et toute l'ingéniosité que les artistes de la Renaissance et du baroque ont consacrés à la création de figures à la fois raffinées et monstrueuses. Jeunes et moins jeunes seront fascinés par ces bêtes anciennes qui continuent de nourrir l'imaginaire des rêveurs et des créateurs d'aujourd'hui. »

- Sonia Del Re, docteure en histoire de l'art,

conservatrice des dessins et estampes, Musée des beaux-arts du Canada, et

commissaire de l'exposition

L'exposition se décline en quatre thèmes :

Démons présente des illustrations tirées des récits bibliques et de la vie des saints. Parmi les œuvres présentées figure un remarquable dessin miniature sur vélin du graveur flamand Johan Wierix (1549-1620) intitulé Frontispice des « Origines du monde et de l'humanité », vers 1606, un don de Frank et Marianne Seger fait au Musée en 2019.

présente des illustrations tirées des récits bibliques et de la vie des saints. Parmi les œuvres présentées figure un remarquable dessin miniature sur vélin du graveur flamand Johan Wierix (1549-1620) intitulé », vers 1606, un don de Frank et fait au Musée en 2019. Créatures mythologiques réunit des images qui illustrent des mythes gréco-romains mettant souvent en scène des créatures hybrides mi-homme, mi-animal. On y retrouve notamment Le Dragon dévorant les compagnons de Cadmos , l'œuvre célèbre du graveur hollandais Hendrick Goltzius (1558-1617), dont le Musée a fait l'acquisition cette année. Ce chef-d'œuvre, une collaboration entre le graveur et le peintre Cornelis van Haarlem (1562-1638), a été exécuté en 1588 d'après une peinture de ce dernier qui fait maintenant partie de la collection de la National Gallery de Londres.

réunit des images qui illustrent des mythes gréco-romains mettant souvent en scène des créatures hybrides mi-homme, mi-animal. On y retrouve notamment , l'œuvre célèbre du graveur hollandais Hendrick Goltzius (1558-1617), dont le Musée a fait l'acquisition cette année. Ce chef-d'œuvre, une collaboration entre le graveur et le peintre Cornelis van Haarlem (1562-1638), a été exécuté en 1588 d'après une peinture de ce dernier qui fait maintenant partie de la collection de la National Gallery de Londres. Monstres marins présente des œuvres faisant surgir des profondeurs des océans de dangereuses créatures, y compris l'une des créations les plus célèbres de l'histoire de la gravure, Combat des dieux marins , 1485, de l'artiste italien Andrea Mantegna (1431-1506).

présente des œuvres faisant surgir des profondeurs des océans de dangereuses créatures, y compris l'une des créations les plus célèbres de l'histoire de la gravure, , 1485, de l'artiste italien (1431-1506). Créatures ornementales expose, entre autres œuvres, des modèles à petite échelle qui ont servi à décorer des objets utilitaires - argenterie, armures et céramiques - de figures fantaisistes.

L'exposition se termine avec Enfer, 1935, une estampe de M. C. Escher (1898-1972). Il s'agit de l'interprétation du graveur d'un détail de la célèbre peinture de la Renaissance Le jardin des délices, exécutée entre 1484 et 1505 par Hieronymus Bosch (vers 1450-1516), qu'Escher a pu admirer en personne à Madrid en 1922.

Beautés monstrueuses dans l'estampe et le dessin anciens européens (1450-1700) s'accompagne d'une programmation pour les visiteurs de tous âges.

Activités monstrueuses

Deux activités amusantes ont été intégrées dans l'exposition : une chasse aux monstres, qui invite les visiteurs à chercher et à trouver dans les œuvres huit monstres à l'aide d'une feuille sur laquelle ils ont été reproduits et qui est offerte dans la salle d'exposition; et un jeu de monstres morcelés que les visiteurs peuvent assembler selon leur inspiration sur deux murs aimantés pour créer leurs propres créatures hybrides.

Rencontre avec l'experte : Sonia Del Re

Le jeudi 12 décembre à 19 h , la commissaire de l'exposition, Sonia Del Re, expliquera pourquoi les dessins et estampes de la Renaissance regorgent de monstres et de créatures fantastiques. Dans la salle d'exposition C218. En français avec période de questions bilingue. Entrée comprise dans le droit d'entrée au Musée.

Concert

Le samedi 25 janvier 2020 à 14 h , le conteur et comédien ottavien David Brennan donnera vie aux mythes, légendes et créatures fantastiques de l'exposition. Sa prestation sera accompagnée par la musique du Consort baroque d'Ottawa. Dans l'Auditorium.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Pour de plus amples renseignements, pour planifier une entrevue ou obtenir des images, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, 613-990-6835, bmallet@beaux-arts.ca

Related Links

http://www.gallery.ca/