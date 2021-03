OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada pleure le décès de Donald R. Sobey, l'un des plus grands philanthropes culturels du Canada qui aimait soutenir les meilleurs artistes contemporains du pays et faire progresser l'appréciation des beaux-arts plus largement.

La contribution de M. Sobey au Musée des beaux-arts du Canada a été inestimable. Il a été président du conseil d'administration du Musée de 2002 à 2008. Durant son mandat, M. Sobey a encouragé le Musée à prendre des risques et à devenir un catalyseur des conversations nationales sur l'art. Au cours de cette période, le Musée a fait l'acquisition de Vienna (2003) de Brian Jungen, de la magnifique et très appréciée toile Grande Riviere (2001-2002), de Peter Doig, ainsi que de la sculpture emblématique Maman (1999), de Louise Bourgeois.

Dans l'esprit visionnaire de mieux faire connaître l'art contemporain de notre pays, il a fondé le Prix Sobey pour les arts en 2002. Ce prix prééminent constitue maintenant la plus grande bourse de tous les prix d'art à l'échelle internationale et continue d'offrir une plus grande visibilité aux artistes émergents de tout le pays tout en célébrant les diverses régions où ils vivent et travaillent.

« Donald R. Sobey croyait aux artistes et à la défense de leurs œuvres dans toutes les régions du pays. Son approche locale et sa vision de créer le Prix Sobey pour les arts ont eu un impact sur la vie de milliers d'artistes émergents à travers le pays. Il nous manquera profondément à nous tous au Musée des beaux-arts du Canada », a déclaré la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda.

« Pendant plus de 20 ans, j'ai eu le plaisir de travailler avec Donald Sobey et d'apprendre de sa passion pour les artistes canadiens et internationaux. Son soutien indéfectible, généreux et loyal a non seulement touché la vie de tant d'artistes, mais aussi celle de tant de Canadiens qui ont pu découvrir les meilleurs artistes visuels grâce à sa philanthropie. C'est une perte immense », a déclaré la sous-directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada, Kitty Scott.

« C'est merveilleux d'avoir connu Donald Sobey. Sa générosité et son soutien exceptionnels aux arts visuels au Canada étaient remarquables, et sa nature sans prétention et sa gentillesse manqueront cruellement à beaucoup. C'est un grand honneur d'avoir reçu le tout premier prix Sobey, mais c'est un véritable plaisir d'avoir rencontré l'homme unique lui-même. J'ai toujours apprécié sa compagnie au fil des ans, et il me manquera beaucoup », a souligné l'artiste Brian Jungen.

Depuis 1997, M. Sobey et sa famille ont soutenu de nombreuses initiatives au Musée des beaux-arts du Canada, notamment les expositions Le Groupe des Sept. L'émergence d'un art national (1996), Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons (2020-22) ainsi que la création du Fonds de recherche Donald et Beth Sobey du conservateur en chef. Sa générosité a permis des acquisitions notables, dont les bien-aimés Chevaux au galop (2017), de Joe Fafard. En outre, en 2012, il a fait don de l'étonnante sculpture publique Majestic (2011), de Michel de Broin.

En 2015, M. Sobey a donné 2 millions de dollars pour créer le fonds de dotation Artistes canadiens à Venise, afin de fournir une aide vitale aux artistes représentant le Canada à la Biennale de Venise, l'emblématique exposition internationale d'arts visuels qui a lieu tous les deux ans. Il espérait qu'un partenariat avec d'autres philanthropes canadiens permettrait d'établir un soutien durable pour la présence du Canada à Venise, avec un impact transformateur sur la place des artistes canadiens sur la scène mondiale.

En reconnaissance du leadership de Donald Sobey, le Musée des beaux-arts du Canada a inauguré la Galerie famille Donald R. Sobey en 2015 -- le premier espace d'exposition à être nommé en l'honneur d'un donateur dans l'histoire de l'institution.

