OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) pleure la perte de Cornelia Hahn Oberlander, C.C., O.B.C. (20 juin 1921 - 22 mai 2021), architecte paysagiste en chef pour la conception et la construction de la magnifique résidence du Musée des beaux-arts.

De 1983 à 1988, Mme Oberlander a travaillé en collaboration avec l'architecte du MBAC, Moshe Safdie, à l'aménagement paysager des terrains du Musée. Le bâtiment a été inauguré en 1988, mais trois décennies plus tard, son travail continue d'enchanter les visiteurs. Cornelia Oberlander croyait au concept de « renaturalisation » et introduisait ou conservait des fragments de nature sauvage dans ses paysages.

« Être en présence de Cornelia Oberlander, c'était connaître quelqu'un qui croyait en la nature et en la manière dont elle affecte notre expérience de l'art, que nous soyons à l'extérieur d'un magnifique bâtiment ou dans une cour intime. Cornelia Oberlander croyait en la durabilité et au pouvoir de l'architecture paysagère pour évoquer certaines des plus grandes œuvres d'art de notre collection. J'ai été honorée de la rencontrer, et son œuvre sera perpétuée au Musée, car Cornelia a été la créatrice d'un grand nombre de nos jardins et espaces naturels », a déclaré Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

L'inspiration d'Oberlander est venue de plusieurs œuvres d'art de la collection du Musée des beaux-arts, notamment :

Le Jardin de la taïga, inspiré d'une peinture de l'artiste du Groupe des Sept, A. Y. Jackson Terre Sauvage , 1913 Collection du MBAC.

taïga, inspiré d'une peinture de l'artiste du Groupe des Sept, A. Y. Jackson , 1913 Collection du MBAC. Le jardin minimaliste, faisant référence à l'art de Donald Judd et Carl Andre . Douze pommetiers décoratifs disposés selon une grille orthogonale de 3,7 mètres (12 pieds) du centre dans une cour extérieure de gravier gris concassé.

et . Douze pommetiers décoratifs disposés selon une grille orthogonale de 3,7 mètres (12 pieds) du centre dans une cour extérieure de gravier gris concassé. L'allée située entre le pavillon de la muséologie et le Musée, qui commence à la promenade Sussex , passe entre l'ancien Musée national de la guerre (aujourd'hui le Centre mondial du pluralisme) et le Musée et débouche sur la Pointe Nepean , à travers un chemin en zigzag.

Dans le cadre du réaménagement des Salles d'art autochtone et canadien du Musée des beaux-arts du Canada, Oberlander, qui a créé le design original de la cour intérieure du jardin, l'a entièrement repensée avec la collaboration de Gauthier & Associates Landscape Architecture pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, en faisant entrer le Bouclier canadien dans le jardin. En 2017, cet espace a été renommé Cour Fred et Elizabeth Fountain.

L'architecte paysagiste de renommée internationale a également travaillé avec l'artiste Roxy Paine pour l'installation de la sculpture Ligne de cent pieds sur la pointe Nepean en 2010. De 2015 à 2018, elle a réaménagé, avec la collaboration de Gauthier & Associates Landscape Architecture, le terrain du Pavillon du Canada à Venise dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment emblématique.

Cornelia Oberlander a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment :

la première Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage, en 2016.

le titre de Compagnon de l'Ordre du Canada , en 2017.

Le Musée des beaux-arts du Canada a été honoré de travailler pendant tant d'années avec Cornelia Oberlander, qui a continué à partager sa créativité avec lui jusqu'à l'âge de 90 ans. Le Musée des beaux-arts du Canada offre ses condoléances à la famille de Cornelia Oberlander et à ses nombreux amis de partout au pays.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement -- Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.gallery.ca/