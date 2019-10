Le Musée des beaux-arts du Canada nomme Kitty Scott sous-directrice et conservatrice en chef

OTTAWA, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, annonce aujourd'hui la nomination de Kitty Scott au poste de sous-directrice et conservatrice en chef, en vigueur le 6 janvier 2020. Forte de 25 années d'expérience au sein de musées et de galeries majeurs au Canada et sur la scène internationale, Kitty Scott apporte au Musée son expertise et son réseau global d'artistes, universitaires, collectionneurs, conservateurs et professionnels des musées.

« C'est toujours un grand honneur de travailler avec des artistes et dans le milieu de l'art en général, confie Mme Scott. J'attends avec impatience mon arrivée au Musée et le moment de me plonger dans sa remarquable collection. Je suis emballée à l'idée de diriger une équipe qui se penche autant sur les incontournables trésors du passé que sur les œuvres majeures d'art contemporain du monde entier dans le but de mieux paver la voie vers l'avenir. »

Jusqu'à tout récemment, Kitty Scott occupait la fonction de conservatrice Carol et Morton Rapp, art moderne et contemporain, au Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO). Elle revient maintenant au Musée des beaux-arts du Canada où elle a occupé le poste de conservatrice de l'art contemporain de 2000 à 2006. Pendant ce premier mandat au Musée, Kitty Scott a présidé à l'acquisition de plusieurs œuvres majeures de la collection dont l'iconique sculpture Maman (1999) de Louise Bourgeois.

« Le retour de Kitty Scott au Musée des beaux-arts du Canada est très stimulant au moment où nous nous réengageons envers notre mandat en profondeur et sous un jour nouveau, affirme Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. La solide expérience de Kitty, à la fois à l'échelle nationale et internationale, et sa vision prospective de la constitution de collections et de programmes nous permettra de trouver un écho auprès de nos publics au Canada et ailleurs dans le monde. Nous avons hâte de travailler avec Kitty, première femme à occuper en permanence le poste de chef conservatrice au Musée, à l'accroissement et à la diversification de notre public. »

Kitty Scott a récemment commissionné l'exposition unanimement acclamée Brian Jungen : Friendship Centre (2019 au Musée des beaux-arts de l'Ontario et a co-commissionné la populaire biennale de Liverpool ayant pour titre Beautiful World, Where Are You ? (2018). L'émouvante installation de Geoffrey Framer Une issue à travers de miroir (2017) au Pavillon du Canada à la Biennale de Venise constitue une autre réussite de commissionnement à la feuille de route de Kitty Scott. En 2012, elle a agi comme agente principale dans le cadre de dOCUMENTA(13) Carolyn Christov-Bakargiev. Au. Au Musée des beaux-arts de l'Ontario, elle s'est distinguée en étoffant la collection par l'acquisition d'œuvres, dont celles de Mohamed Bourouissa, Paul Chan, Anne Collier, Moyra Davey, Tacita Dean, Luis Jacob, Pierre Huyghe, Duane Linklater, Silke Otto-Knapp, Frances Stark, Ron Terada, et Danh Vo.

Kitty Scott a écrit de nombreux textes et prononcé plusieurs conférences sur l'art contemporain et la conservation. Parmi ses publications, on compte une introduction aux écrits de Ken Lum : Everything is Relevant; Writings on Art and Life 1991-2018, de même que des essais dans différents catalogues sur Stephen Andrews, Theaster Gates, Adam Pendleton et Melanie Smith. Elle a également agi comme éditrice de Raising Frankenstein : Curatorial Education and Its Discontents (2011) et co-édité Frances Stark: My Best Thing (2012).

Kitty Scott est née à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Elle détient une maîtrise du Royal College of Art (Londres, R.-U.), et un baccalauréat ès beaux-arts de l'Université Concordia (Montréal, Canada). En plus de ses fonctions au Musée des beaux-arts du Canada et au Musée des beaux-arts de l'Ontario, Kitty Scott a occupé des postes au Banff Centre (Canada), aux Serpentine Galleries (R.-U.), à la Vancouver Art Gallery (Canada) et l'Edmonton Art Gallery (maintenant connu sous le nom du Musée des beaux-arts de l'Alberta).

