Une occasion de reconnaître et de célébrer l'étendue du talent artistique visuel contemporain du Canada.

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation d'art Sobey (FAS) lancent aujourd'hui l'appel de candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2026. Les candidatures sont acceptées jusqu'au samedi 14 février 2026, à 20 h HNE. Le formulaire de mise en candidature est accessible en ligne ici.

Le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation d’art Sobey lancent l’appel de candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2026. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Maintenant dans sa 25e année et sa 23e édition, le prix en arts visuels contemporains le mieux établi au Canada récompense 30 artistes canadien×ne×s provenant de toutes les régions du pays : la région Circumpolaire, la région du Pacifique, les Prairies, l'Ontario, le Québec et la région de l'Atlantique.

Le Prix Sobey pour les arts est l'un des plus généreux dans le monde. Ce soutien financier important permet aux artistes de se consacrer à leur art. Cette année encore, le montant total des prix s'élève à 465 000 $.

Le Prix récompense des artistes de tous âges à un moment charnière de leur carrière. Les gagnant×e×s et finalistes des éditions précédentes ont bénéficié d'une grande visibilité et mènent des carrières prolifiques à l'échelle nationale et internationale. Tania Willard, gagnante du Prix Sobey pour les arts 2025 pour la région du Pacifique, fera l'objet d'une exposition solo à la Polygon Gallery de North Vancouver à compter de mars 2026. Elle participera ensuite à Rememory, la 25e Biennale de Sydney.

Processus de mise en candidature

Le Prix Sobey pour les arts est ouvert aux artistes et aux collectifs d'artistes. Les candidatures soumises doivent être celles de personnes de citoyenneté canadienne ou qui détiennent un statut de résidence permanente au Canada et qui ont obtenu la reconnaissance de leurs pairs, des critiques et/ou des conservateurs.

Le MBAC accepte les candidatures soumises par des artistes établi×e×s, des professionnel×le×s des arts, des universitaires, des critiques d'art, des conservateurs et conservatrices, des professionnel×le×s des galeries d'art et des centres d'artistes autogérés ainsi que par des marchands canadiens d'œuvres d'art visuel ou médiatique. Veuillez prendre note que les artistes/collectifs ne peuvent pas soumettre leur propre candidature. Celle-ci ne sera pas acceptée. Dès réception du dossier de candidature, le MBAC en informera l'artiste ou le collectif concerné×e par courriel.

Prochaines étapes

La longue liste 2026, comprenant cinq artistes/collectifs de chacune des six régions, sera annoncée en mars. De cette liste, six artistes/collectifs seront sélectionné×e×s pour la courte liste qui sera dévoilée au printemps. Une exposition présentant une sélection d'œuvres des finalistes aura lieu au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne prochain. Le nom de la personne ou du collectif gagnant×e sera annoncé lors d'une célébration spéciale qui se tiendra au Musée en novembre.

La personne ou le collectif gagnant×e recevra 100 000 $, alors que chacun des cinq autres artistes/collectifs de la courte liste recevra 25 000 $ et ceux et celles de la longue liste recevront 10 000 $.

Ne manquez pas l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2025 !

Des œuvres des six artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2025 sont exposées au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 8 février 2026.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023), Nico Williams (2024) et Tania Willard (2025).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

