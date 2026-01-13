OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) accepte maintenant les candidatures pour la bourse de recherche en photographie. Celle-ci soutient des études innovantes et interdisciplinaires sur la photographie et la culture visuelle connexe. La bourse offre 15 000 $ CA, couvrant les dépenses et/ou une allocation, pour un stage à temps plein d'une durée maximale de trois mois entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027. Les personnes intéressées doivent postuler avant le 20 février 2026, à 23 h 59 (heure de l'Est).

La bourse de recherche en photographie accueille des chercheur•euses de tous horizons culturels et éducatifs qui se passionnent pour l'exploration, la recherche et la remise en question de l'histoire de la photographie et de son rôle actuel dans la vie d'aujourd'hui. Les chercheur•euses sont encouragés à s'intéresser de manière critique aux diverses collections photographiques du MBAC. Les thèmes abordés peuvent inclure le rôle des images dans la colonisation, la diaspora, le nationalisme et la mondialisation.

Admissibilité

La bourse est ouverte historien•ne•s de l'art, conservateur•rice•s, critiques, restaurateur•rice•s, diplômé•e•s, chercheur•euses indépendant•e•s ainsi qu'à d'autres professionnel•le•s du domaine des arts visuels ou de la muséologie et des disciplines connexes des sciences humaines et sociales. Les candidatures internationales sont également acceptées. La bourse de recherche est valide seulement au MBAC. Les candidat•e•s de l'extérieur du Canada sont tenus de se renseigner eux-mêmes sur les conditions d'entrée au Canada pour participer au programme de bourse.

Ancien boursier, Yuta Shimoyama est étudiant à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Tokyo au Japon, où il explore les expériences et les œuvres de photographes nippo-canadiens. Son projet de recherche dans le cadre de la bourse portait sur les pratiques photographiques d'artistes japonais ayant émigré au Canada après la Deuxième Guerre mondiale.

Dépôt de candidatures

Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature et les critères d'évaluation, visitez beaux-arts.ca/recherche/bourses.

Tous les candidat•e•s qualifié•e•s, y compris les personnes autochtones, les femmes, les personnes de toutes les orientations sexuelles, identités de genre ou expressions de genre, les personnes racisées et les personnes ayant un handicap, sont encouragé•e•s à soumettre leur candidature.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

