OTTAWA, ON, le 24 août 2022 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui la deuxième cohorte d'étudiants qui participeront à un stage dans son département de restauration et de conservation dans le cadre du programme de stages en restauration du MBAC pour la diversité. Carl Magarro, Doris Fuller Ruiz, et John Habib -- tous trois inscrits à la maîtrise en conservation de l'art de l'Université Queen's de Kingston -- seront jumelés avec différents restaurateurs chevronnés du Musée et les accompagneront quotidiennement dans leur travail pendant 12 semaines. Lancée l'an dernier en collaboration avec le programme de conservation de l'art de l'Université Queen's (site en anglais seulement) et l'Institut canadien de conservation, cette initiative a été conçue par le MBAC pour accroître la représentation de professionnels issus des communautés autochtones, noires, et d'autres communautés culturelles de partout au Canada au sein de ce domaine de la muséologie.

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd’hui la deuxième cohorte d’étudiants qui participeront à un stage dans son département de restauration et de conservation dans le cadre du Programme de stages en restauration du MBAC pour la diversité. Carl Magarro, Doris Fuller Ruiz, et John Habib — tous trois inscrits à la maîtrise en conservation de l’art de l’Université Queen’s de Kingston — seront jumelés avec différents restaurateurs chevronnés du Musée. Photo : Lawrence Cook, MBAC (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Carl Magarro, Doris Fuller Ruiz, et John Habib passeront une semaine au MBAC à compter du 22 août prochain pour rencontrer l'équipe de restauration. Ils seront de retour au Musée l'été prochain, après avoir consacré une première année d'étude dans leur domaine à Queen's. Carl Magarro débutera en septembre sa maîtrise axée d'artefacts, à Queen's, alors que Doris Fuller Ruiz et John Habib se spécialiseront respectivement dans la conservation et la restauration de peintures et d'œuvres sur papier.

« Cette année, le processus de sélection pour ce programme a été particulièrement passionnant. Les trois étudiants ont obtenu des notes très élevées lors du processus de sélection et ont devant eux des carrières prometteuses dans le domaine de la conservation. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe et de leur offrir un bon départ », a souligné Stephen Gritt, directeur de la restauration et de la recherche technique du Musée des beaux-arts du Canada.

« Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour les étudiants de la Maîtrise en conservation de l'art de Queen's d'apprendre aux côtés de la formidable équipe de restaurateurs du Musée des beaux-arts du Canada », a déclaré Patricia Smithen, Ph. D., ACR, Professeure associée, Conservation des peintures et Directrice du programme de conservation de l'art à l'Université Queen's. « Leur mentorat et leurs conseils fourniront à Doris, John et Carl un soutien soutenu alors qu'ils entrent dans le domaine de la restauration des œuvres d'art et qu'ils prendront soin et préserveront le patrimoine culturel au Canada et ailleurs. Je suis reconnaissante au Musée et au généreux donateur qui a rendu cela possible. »

À propos du programme de stages en restauration du MBAC pour la diversité

Lancé en 2021, le programme de stages en restauration du MBAC pour la diversité s'inscrit dans de la nouvelle vision du Musée, incarnée dans son plan stratégique, Transformer ensemble. L'un des objectifs du programme de stages est de permettre aux aspirants restaurateurs de s'inspirer et de tisser des liens avec des professionnels expérimentés. Le programme est entièrement financé par une donation d'un généreux mécène du Musée par le biais de la Fondation du MBAC.

En outre, l'Institut canadien de conservation accueillera les trois stagiaires pour les exposer à la science de la conservation et aux questions plus générales de préservation du patrimoine.

Les étudiants intéressés par une carrière de conservateur d'œuvres d'art et qui souhaitent en savoir plus sur le programme de stage peuvent communiquer avec le Musée à [email protected].

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation du MBAC accueille cependant de nouveaux dons pour assurer la continuité du programme dans les années à venir. Toute personne intéressée à soutenir cette initiative, ou encore d'autres, peuvent communiquer directement avec la directrice générale de la Fondation, Lisa Turcotte, à [email protected].

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez-nous sur Twitter sur @NGC_Foundation.

À propos du Laboratoire de conservation et de restauration et du Musée des beaux-arts du Canada Ankosé --Tout est relié ­-- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada dispose d'un important département de conservation spécialisé dans les domaines de l'art contemporain, des peintures et des cadres, de la sculpture et des arts décoratifs, ainsi que des estampes, des dessins et des photographies. Son équipe de restaurateurs traite chaque année près de 2 000 œuvres principalement tirées de la collection nationale.

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose

#ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos du programme de Maîtrise en conservation de l'art de l'Université Queen's

L'Université Queen's offre le seul programme de maîtrise en conservation des œuvres d'art au Canada. Les étudiants se spécialisent dans la conservation de peintures, d'artefacts ou d'objets en papier ou effectuent des recherches en science de la conservation. Les étudiants qui terminent le programme avec succès obtiennent le diplôme de maîtrise en conservation des œuvres d'art. Pour plus d'informations, visitez queensu.ca/art/art-conservation.

À propos de l'Institut canadien de conservation

L'Institut canadien de conservation (ICC), un organisme de service spécial au sein du ministère du Patrimoine canadien, fait progresser la conservation des collections patrimoniales au Canada et en fait la promotion grâce à son expertise en science de la conservation, en restauration et en conservation préventive. L'ICC travaille avec les établissements et les professionnels du patrimoine pour faire en sorte que ces collections patrimoniales soient préservées et accessibles aux Canadiens et aux Canadiennes, aujourd'hui et dans l'avenir. Pour en savoir davantage, visitez canada.ca/fr/institut-conservation.html.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement -- pour de plus amples renseignements ou planifier une entrevue, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected] ; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]