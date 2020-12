« L'exposition Vies transformées propose une approche nouvelle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui repose sur le regard de Canadiennes et de Canadiens de tous les horizons, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre et du Musée canadien de l'histoire. Sa trame est entretissée d'artéfacts émouvants et de touchants récits personnels qui explorent le côté humain d'une guerre dont les couts ont été assumés par des gens ordinaires provenant de communautés partout au Canada. »

L'exposition repose sur des récits répartis selon quatre aires thématiques : Soutenir et défendre; La guerre contre l'Allemagne; La guerre contre le Japon; Un pays façonné par la guerre. Les membres du public y découvriront des Canadiennes et des Canadiens comme Edith Vollrath, une « bomb girl » originaire de l'Alberta; le marin métis George Boyer, de la Marine royale du Canada; le héros de guerre Alex Campbell; le caméraman de guerre Hugh McCaughey; l'infirmière militaire Winnie Burwash; et le pilote Will Kyle, de l'Aviation royale du Canada. Leurs récits personnels et ceux de dizaines d'autres personnes, comme Bill Chong, Elsie MacGill et Marcel Ouimet, sont portés par des artéfacts fascinants, des productions audiovisuelles saisissantes et de puissants environnements immersifs.

La quasi-totalité des 175 objets de l'exposition (lettres et photos personnelles, journaux intimes, extraits de films, images et documents d'archives, œuvres d'art militaire, uniformes, ensembles de médailles et autres artéfacts) provient de la riche collection du Musée de la guerre. La moitié d'entre eux ont été ajoutés à la collection après l'ouverture du Musée à son emplacement actuel en 2005, année du 60e anniversaire du jour de la Victoire en Europe. L'accent mis sur les expériences individuelles permet de venir compléter le contenu et la chronologie sur la Seconde Guerre mondiale présentés dans les galeries sur le Canada et les conflits du Musée.

Vies transformées compte parmi l'éventail d'expositions et de programmes présentés par le Musée de la guerre en 2020 pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition sera présentée du 4 décembre 2020 au 6 septembre 2021 dans la galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae. Nous encourageons les membres du public à réserver leurs billets. L'entrée sans réservation est aussi possible, mais s'effectuera selon l'ordre d'arrivée et les disponibilités. Pour obtenir plus de renseignements sur les mesures de sécurité en place au Musée et pour réserver des billets, rendez-vous à museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

