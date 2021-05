Le gouvernement du Canada soutient le Musée Armand-Frappier

LAVAL,QC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Par ses expositions, ateliers en laboratoire, animations hors site, camps scientifiques et autres volets de sa programmation, le Musée Armand-Frappier éveille et nourrit la curiosité du public de tous âges à l'égard des sciences relatives à la santé. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans des institutions comme celle-ci qui favorisent l'essor des connaissances du patrimoine scientifique.

C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, Annie Koutrakis, députée de Vimy, a annoncé l'octroi de 366 023 dollars au Musée Armand-Frappier pour son projet d'exposition itinérante bilingue intitulée Pandémies. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise du Programme d'aide aux musées. Grâce à cette somme, le Musée pourra offrir au public une exposition sur l'histoire des pandémies à travers les époques. Divisée en six zones, l'exposition permettra d'explorer ce thème sous les angles scientifique, social et historique. Pandémies sera présentée au Musée Armand-Frappier à Laval du 20 juin 2022 au 16 juin 2023. Après quoi, le Lieu national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais l'accueillera jusqu'en octobre.

Citations

« Les musées canadiens et québécois jouent un rôle essentiel pour la vitalité de nos communautés et leur enrichissement culturel. La réalisation de ce projet permettra au public de profiter d'une exposition interactive sur un sujet qui nous a tous directement touchés au cours des derniers mois : les pandémies. En plus d'être informative, cette exposition contribue à diversifier l'offre muséale et scientifique dans la région de Laval et des environs. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je me réjouis de la création de cette nouvelle exposition qui permettra aux visiteurs de découvrir des collections riches et instructives liées à la santé humaine, à même les nouveaux locaux du Musée. Avec ce beau projet, le Musée saura assurément attirer plusieurs visiteurs. »

- Annie Koutrakis, députée de Vimy

« L'équipe du Musée remercie chaleureusement le gouvernement du Canada de son appui à la réalisation de sa prochaine exposition ayant pour thématique les pandémies. Cette exposition temporaire sera présentée à l'inauguration des nouvelles installations du Musée en 2022. Elle démystifiera l'univers des microorganismes, présentera les maladies infectieuses et décryptera les épidémies et pandémies qui ont touché l'humanité, dont la plus récente de la COVID-19. Elle vise au final à mieux nous outiller pour le futur en des circonstances similaires. »

- Guylaine Archambault, directrice générale, Musée Armand-Frappier - Centre d'interprétation des biosciences

Les faits en bref

Le Musée Armand-Frappier - Centre d'interprétation des biosciences a pour mission de faciliter la compréhension d'enjeux scientifiques liés à la santé humaine en offrant des activités éducatives à l'ensemble de la population. Le Centre présente des expositions et offre à sa clientèle des activités de laboratoire, des visites guidées, des ateliers, des camps scientifiques et plusieurs autres activités.

L'exposition Pandémies sera présentée à l'inauguration des nouvelles installations du Musée en 2022. Un bâtiment adjacent au Cosmodôme logera le Musée Armand-Frappier qui pourra abriter notamment des laboratoires, des salles d'exposition et une salle multifonctionnelle. Cette nouvelle installation verra le jour grâce, entre autres, à la somme de 2,7 millions de dollars accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Il favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

Liens connexes

Musée Armand-Frappier - Centre d'interprétation des biosciences http://www.musee-afrappier.qc.ca/fr

Programme d'aide aux musées https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-musees.html

Liens connexes

