Le moratoire sur la chasse sportive se poursuivra cette année sur le territoire de la réserve faunique La Vérendrye, dans la zone gérée par la Société des établissements de plein air du Québec

QUÉBEC, le 10 août 2023 /CNW/ - Le moratoire sur la saison de chasse sportive à l'orignal se poursuivra, cette année, dans la zone de la réserve faunique La Vérendrye administrée par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Cette période de suspension de la chasse permettra au gouvernement du Québec de finaliser des analyses scientifiques indispensables à la poursuite des négociations avec la nation algonquine Anishinabeg, qui pratique une chasse traditionnelle de subsistance dans la région et dépend de la présence abondante de l'orignal. Depuis la signature d'une entente-cadre portant sur la gestion de l'orignal en 2021, les discussions avec la Nation algonquine Anishinabeg se déroulent à un rythme soutenu. Un comité technique regroupant des expertes et des experts des deux parties a été créé et travaille à brosser un portrait de l'état de santé du cheptel d'orignaux. Il déposera un rapport sur le sujet dans les prochains mois.

Le négociateur du gouvernement du Québec et la négociatrice représentant le Conseil Tribal de la Nation Algonquine Anishinabeg ont récemment convenu d'un plan de travail avec un échéancier serré, ce qui permettra d'achever, dans des délais raisonnables, les travaux qui mèneront à la détermination des modalités de reprise de la chasse dans la réserve faunique La Vérendrye. L'objectif principal du gouvernement du Québec est d'arriver rapidement à une entente mutuellement satisfaisante avec ses partenaires autochtones, qui portera, entre autres, sur la gestion durable du cheptel.

Citations :

« Il est important de se rappeler que l'entente sur quatre ans avec les communautés Anishinabeg a été conclue en 2021 afin de protéger la ressource et de préserver la cohabitation harmonieuse. Il est nécessaire de retarder la chasse qui devait reprendre de façon progressive cet automne. Le plan de chasse 2024 sera connu d'ici la fin de l'année. J'ai bon espoir qu'ensemble, nous pourrons continuer à protéger le cheptel. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Le travail qui se poursuivra avec les communautés autochtones est essentiel pour assurer une prévisibilité aux chasseurs sportifs des prochaines saisons. Nous partageons tous cet objectif de protéger l'orignal pour les générations futures. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Il est important que le moratoire se poursuive en 2023 pour nous permettre de finaliser les études nécessaires et de déterminer comment protéger cet animal important et sacré. La Nation algonquine demeure résolue à trouver des solutions viables et à assurer la pérennité du cheptel, importante source de subsistance pour bien des communautés Anishinabeg algonquines. »

Savanna McGregor, Grande Cheffe de la Nation algonquine Anishnabeg

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

