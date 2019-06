Le montant de la Sécurité de la vieillesse augmentera le 1er juillet

QUÉBEC, le 27 juin, 2019 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a aujourd'hui réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard des aînés canadiens et en vue de s'assurer qu'ils puissent profiter d'une retraite sûre et digne.

Cette année, les aînés vivant seuls qui ont peu ou pas de revenu autre que la Sécurité de la vieillesse (SV) jouiront d'une plus grande sécurité financière que jamais. Après l'indexation trimestrielle le 1er juillet 2019, le montant maximal de la pension de la SV augmentera à 607,46 $. Le montant maximal du Supplément de revenu garanti (SRG) passera à 907,30 $ pour les aînés vivant seuls et à 546,17 $ pour chaque membre d'un couple. Les aînés seuls les plus vulnérables auront reçu, d'ici la fin de 2019, 2 097 $ de plus en prestations de la SV et du SRG comparativement à ce qu'ils auraient reçu en 2015.

Pour que les aînés canadiens jouissent d'une plus grande sécurité financière, le budget de 2019 offre les mesures suivantes :

bonifier l'exemption des gains provenant du SRG pour que les aînés à faible revenu qui travaillent puissent conserver une plus grande partie de leurs prestations en combinaison avec leurs revenus du travail;

protéger la sécurité des régimes de retraite offerts par l'employeur en renforçant les mesures de protection des régimes fédéraux et en rendant les procédures de faillite des entreprises plus équitables et plus transparentes;

inscrire automatiquement au Régime de pensions du Canada les cotisants qui sont âgés de 70 ans ou plus en 2020 et qui n'ont pas encore fait une demande pour recevoir leur pension de retraite, afin qu'ils puissent toucher la pleine valeur des prestations auxquelles ils ont contribuées.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des prestations de retraite sûres. C'est pourquoi, dans le budget de 2019, nous avons misé sur le soutien du revenu bonifié offert dans le cadre de la SV et du SRG et avons fait des investissements importants afin de mieux protéger les pensions provenant d'employeurs, de nous assurer que les aînés reçoivent la valeur intégrale de leurs pensions et d'aider les aînés qui travaillent encore à conserver une plus grande partie de leurs prestations. Cela signifie qu'ils seront en mesure de profiter en toute sécurité financière et avec dignité de la retraite qu'ils méritent. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

La SV veille à ce que les aînés aient un revenu minimum et contribue à réduire le taux de faible revenu chez les aînés du Canada . Les prestations de la SV comprennent la pension de base qui est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions relatives à la résidence, le SRG pour les aînés à faible revenu et les allocations pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans qui sont le conjoint de droit ou de fait de bénéficiaires du SRG, ou qui sont veufs.

. Les prestations de la SV comprennent la pension de base qui est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions relatives à la résidence, le SRG pour les aînés à faible revenu et les allocations pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans qui sont le conjoint de droit ou de fait de bénéficiaires du SRG, ou qui sont veufs. Le gouvernement du Canada a ramené l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV et du SRG de 67 à 65 ans afin de s'assurer que les futurs aînés vulnérables ne courent pas un risque plus élevé de vivre dans la pauvreté. L'âge d'admissibilité restera de 65 ans afin que les aînés vulnérables n'aient pas à attendre deux années supplémentaires avant de toucher leurs prestations de la SV et du SRG.

a ramené l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV et du SRG de 67 à 65 ans afin de s'assurer que les futurs aînés vulnérables ne courent pas un risque plus élevé de vivre dans la pauvreté. L'âge d'admissibilité restera de 65 ans afin que les aînés vulnérables n'aient pas à attendre deux années supplémentaires avant de toucher leurs prestations de la SV et du SRG. En juillet 2016, le gouvernement a augmenté le SRG de 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls.

On estime qu'environ 500 000 aînés à faible revenu vivant seuls (soit environ 8 % des aînés) auront profité du montant annuel supplémentaire maximal de 2 097 $ en 2019 comparativement à ce qu'ils auraient reçu en 2015.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement à améliorer les services aux aînés, plus de la moitié des nouveaux pensionnés sont automatiquement inscrits à la pension de la SV et au SRG.

Service Canada a publié la Boîte à outils du programme de la SV, qui permet aux groupes de défense des intérêts et de soutien de renseigner les aînés au sujet de la pension de la SV et des prestations connexes ainsi que de les aider à les obtenir.

Liens connexes

Régime de pensions du Canada

Pension de la Sécurité de la vieillesse

Supplément de revenu garanti

Le budget de 2019

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546; Media Relations Office, Employment and Social Development Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca