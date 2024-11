OTTAWA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Les peuples autochtones ont des connaissances et un savoir-faire traditionnels qui aident à lutter contre les changements climatiques et à protéger l'environnement.

L'honorable Jonathan Wilkinson a salué aujourd'hui le dépôt du rapport du Conseil autochtone pour Wah-ila-toos. Intitulé Fraternité et prospérité : Des solutions éprouvées pour un paysage énergétique propre, le rapport contient des recommandations pour alimenter en énergie propre plus de communautés autochtones, rurales et éloignées en tenant compte des difficultés rencontrées par ces communautés. On y affirme que les peuples autochtones sont des meneurs et des gardiens du savoir, et qu'ils ont les compétences et l'expérience requises pour contribuer à la prospérité économique tout en vivant en réciprocité avec l'environnement.

Les recommandations présentées contribueront à guider l'élaboration de futures stratégies et politiques climatiques, en plus de fournir un cadre pour garantir que les autochtones auront voix au chapitre. Le gouvernement du Canada continuera donc à collaborer avec les peuples autochtones et d'autres partenaires du secteur de l'énergie afin de repérer des occasions de faire avancer les priorités communes, en s'inspirant entre autres de l'avis du Conseil, dont le Canada tiendra compte dans sa prochaine stratégie sur l'électricité propre.

Nous remercions le Conseil du travail important et constructif qu'il a accompli au cours des deux dernières années, notamment pour ce rapport. Ses recommandations contribueront grandement à baliser la voie à suivre pour réduire le recours aux énergies fossiles coûteuses et polluantes pour le chauffage et la production d'électricité dans les communautés autochtones, rurales et éloignées en déployant des solutions énergétiques propres susceptibles de réduire les frais d'énergie et de créer des possibilités de développement économique et des emplois dans les communautés des Premières Nations, inuites et métisses.

Citations

« Je félicite tous les membres du Conseil pour leur travail et leurs recommandations, qui montrent la force du leadership autochtone et sa contribution à l'avancement de l'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées. Ils favoriseront la prospérité économique et la sécurité, aujourd'hui et dans l'avenir, en plus de bâtir des communautés fortes, en bonne santé et plus résilientes et de rendre la vie abordable, particulièrement dans le Nord. Pour les communautés autochtones comme pour le gouvernement du Canada, il demeure important de saisir les occasions offertes par l'énergie propre dans notre marche vers la réconciliation. J'entends continuer à œuvrer à nos priorités communes, guidé par l'avis du Conseil. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« C'est uniquement grâce aux efforts collectifs des communautés autochtones, de l'industrie, de l'État et des responsables locaux que nous pourrons lutter efficacement contre les changements climatiques. L'excellent travail du Conseil autochtone Wah-ila-toos m'encourage, et j'apprécie énormément les orientations importantes qu'il fournit pour faire progresser encore plus le leadership des Autochtones dans le domaine des énergies propres. Je serai ravi que ces principes et recommandations balisent la voie du Canada vers un avenir énergétique plus propre. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers le Conseil autochtone pour Wah-ila-toos pour son expertise et son leadership qui font progresser la transition énergétique dans les communautés autochtones et dans l'ensemble du pays. Notre gouvernement continue de travailler en partenariat avec ces communautés pour promouvoir la réconciliation et l'autodétermination. De concert avec nos partenaires autochtones, nous bâtissons un avenir énergétique financièrement avantageux et sobre en carbone, qui améliorera la santé et la résilience dans les communautés autochtones et partout au Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Quelques faits



Les membres du Conseil autochtone pour Wah-ila-toos, mis sur pied en 2022, ont été sélectionnés pour leurs connaissances et leur leadership à l'appui de projets de production d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones.

Fondé sur les distinctions, le Conseil autochtone assure la représentation des Premières Nations, des Inuits et des Métis et se fait l'écho de la diversité des communautés, langues, géographies, compétences et genres.

