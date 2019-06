Le ministre Wilkinson participe au camp d'entraînement des Héros de l'océan

VANCOUVER, le 29 juin 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à l'Université de la Colombie-Britannique aujourd'hui pour inaugurer le camp d'entraînement des Héros de l'océan à Vancouver, qui se tient du 28 au 30 juin 2019 à l'Université de la Colombie-Britannique et aux installations de l'organisme Ocean Wise à Vancouver.

L'événement de plusieurs jours vise à donner aux jeunes leaders actuels et futurs les moyens de créer des campagnes, qui réduisent de façon mesurable la pollution plastique dans leurs communautés à travers le monde et, ce faisant, à former les jeunes leaders sur les compétences essentielles pour réaliser des campagnes, et à leur fournir les connaissances et le réseau nécessaires afin de faire avancer un mouvement mondial visant la propreté des mers.

L'événement de cette année est le deuxième camp d'entraînement annuel des Héros de l'océan, qui vise les bouteilles d'eau en plastique à usage unique et présente des solutions d'hydratation sans plastique. Il réunit plus de 300 jeunes militants âgés de 11 à 18 ans de plus de 20 pays et de 24 États américains qui collaborent à l'échelle mondiale pour lutter contre la pollution plastique.

De tels efforts contribueront à informer les jeunes militants des mesures qu'ils pourront prendre pour réduire le gaspillage de plastique au Canada, soutenir l'innovation, et promouvoir l'utilisation de solutions de rechange abordables et sécuritaires.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez : www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des Communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-314-4591, marie-pascale.desrosiers@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

Related Links

http://www.dfo-mpo.gc.ca