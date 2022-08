NORTH VANCOUVER, BC, le 17 août 2022 /CNW/ - Nos maisons et nos immeubles sont les endroits où nous vivons, travaillons, étudions et nous réunissons. Ils sont importants pour assurer notre bien-être, bâtir une économie forte et favoriser les interactions sociales - mais ils arrivent également au troisième rang des plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. La décarbonation du secteur du bâtiment est donc essentielle pour atteindre l'objectif climatique du Canada pour 2030 et pour parvenir à une économie nette zéro d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a annoncé le déclenchement d'un processus de mobilisation publique à l'égard de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts. Au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, il a également annoncé un financement fédéral de plus de 2,2 millions de dollars pour la rénovation du centre de loisirs communautaire Mickey-McDougall à la ville de North Vancouver. Le ministre était accompagné de Linda Buchanan, mairesse de la ville de North Vancouver et du Club de gymnastique Flicka.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts visera à promouvoir la prise de mesures à l'échelle nationale afin de réduire les émissions de GES de 37 % par rapport à 2005 d'ici 2030 et de créer un secteur du bâtiment à émissions nulles d'ici 2050. La Stratégie aura pour but de faire augmenter le taux de réaménagement des bâtiments, de veiller à ce que les bâtiments soient résilients et carboneutres dès le départ, ainsi que de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme promis dans le Plan de réduction des émissions du Canada .

La contribution des Canadiens à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est essentielle pour s'assurer qu'elle reflète les priorités des personnes vivant au Canada et permet à tous de contribuer à l'écologisation de notre environnement bâti. Prenez part à la discussion sur l'atteinte de la carboneutralité dans le secteur du bâtiment. La parole est à vous.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir plus de 2,2 millions de dollars pour revitaliser le centre de loisirs communautaire Mickey-McDougall, où s'établira Flicka après les travaux. Une fois revitalisé, le centre aura un espace modernisé pour l'entraînement des gymnastes, une meilleure accessibilité et une efficacité énergétique accrue.

L'écologisation de nos maisons et de nos immeubles nécessitera tous nos efforts. Grâce à la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts créera des emplois locaux partout au Canada et nous permettra de disposer d'un secteur du bâtiment résilient et à émissions nulles d'ici 2050.

Citations

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts contribuera à la croissance de notre économie et à l'atteinte de nos objectifs climatiques ambitieux. J'ai hâte de connaître l'opinion des Canadiens sur la voie à suivre et de financer d'autres projets comme celui-ci, ici même à la ville de North Vancouver. »

Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Créer des villes où il fait bon vivre est une priorité pour nous tous. Les municipalités sont des fers de lance de l'aménagement de nouvelles infrastructures durables, mais elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. La Ville de North Vancouver est donc ravie de recevoir cette subvention qui favorisera l'efficacité énergétique du centre de loisirs Mickey McDougall, réduira ses émissions, améliorera son accessibilité et créera un milieu de vie plus sain. Une fois les améliorations terminées, les enfants et les jeunes de différents niveaux d'habileté auront accès à des programmes de loisirs dans un bâtiment qui appuie nos objectifs climatiques. Nous sommes enchantés de participer à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts en vue de bâtir un avenir meilleur pour tous. »

Linda Buchanan

Mairesse de la ville de North Vancouver

« Cette aide exceptionnelle changera la vie de plus de 2 000 jeunes athlètes et d'innombrables autres personnes qui pourront s'épanouir dans les futurs locaux de Flicka au centre de loisirs Mickey McDougall. En nous permettant de moderniser radicalement les installations et d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité du bâtiment, elle assurera au club une place dans le centre urbain de la rive nord pour les générations futures. Le conseil d'administration et les familles de Flicka sont extrêmement reconnaissants envers le député fédéral Jonathan Wilkinson, la députée provinciale Bowinn Ma, la mairesse de la ville de North Vancouver Linda Buchanan et le conseil municipal. Merci également au services stratégiques et organisationnels de la Ville pour ses efforts et sa persévérance des quatre dernières années. C'est le soutien accordé à tous les niveaux qui a rendu possible cette généreuse subvention. »

Conseil d'administration

Club de gymnastique Flicka

Quelques faits

Le Canada compte plus de 16 millions de logements et 482 000 bâtiments commerciaux et publics. Les bâtiments sont responsables de 13 % des émissions directes de gaz à effet de serre au pays.

compte plus de 16 millions de logements et 482 000 bâtiments commerciaux et publics. Les bâtiments sont responsables de 13 % des émissions directes de gaz à effet de serre au pays. Le Conseil du bâtiment durable du Canada estime que l'industrie nationale des bâtiments durables pourrait soutenir environ 1,5 million d'emplois directs d'ici 2030, par rapport à 462 000 aujourd'hui.

du bâtiment durable du Canada estime que l'industrie nationale des bâtiments durables pourrait soutenir environ 1,5 million d'emplois directs d'ici 2030, par rapport à 462 000 aujourd'hui. Le gouvernement du Canada investit 2 253 020 $ dans Flicka Gymnastics et le centre de loisirs communautaire Mickey-McDougall dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada.

Faisant partie intégrante du plan climatique renforcé du Canada, le programme BCVI prévoit le versement de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour permettre des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et à réduire l'empreinte écologique des bâtiments communautaires publics existants et pour construire de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui sont en mesure de répondre aux besoins élevés des collectivités les moins bien desservies du Canada.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public et les organisations à but non lucratif et autochtones intéressés par le programme BCVI sont invités à présenter leur demande sur le site Web d'Infrastructure Canada .

. Annoncé en décembre 2020, le plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et des investissements à hauteur de 15 milliards de dollars en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine.

Renseignements connexes



