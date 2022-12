MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Les changements climatiques exacerbent les catastrophes naturelles comme les feux de forêt, les inondations, les pics de chaleur et les sécheresses. Le Canada et les pays du monde entier constatent un déclin rapide de la biodiversité des milieux naturels. Le Canada accueille donc des partenaires de partout dans le monde, à Montréal, à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique afin de favoriser la coopération internationale en matière de protection de la nature, dont la protection et la restauration des forêts.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la conclusion de plus de 50 nouvelles ententes dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres , ce qui représente un financement de plus de 37 millions de dollars. On s'attend à ce que ces ententes débouchent sur la plantation de plus de 12,5 millions d'arbres à la grandeur du pays.

Au total, nous avons annoncé aujourd'hui 54 projets qui bénéficieront à la population canadienne, un peu partout au pays. Au nombre de ces projets :

Dans le cadre de l'initiative de la biosphère de Fundy au Nouveau-Brunswick, on plantera 45 000 arbres en vue de protéger un bassin hydrographique municipal d'eau potable;

Le Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon a pour projet d'embaucher des jeunes de la région pour planter un millier d'arbres et d'élaborer un plan stratégique de plantation;

lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du a pour projet d'embaucher des jeunes de la région pour planter un millier d'arbres et d'élaborer un plan stratégique de plantation; la Bande indienne de McLeod Lake , en Colombie-Britannique, plantera plus de 1,3 million d'arbres pour reboiser la forêt de sa réserve qui a été détruite par une infestation de dendroctones de l'épinette.

La première année du programme Deux milliards d'arbres a été couronnée de succès. Ainsi, nos partenaires ont planté environ 29 millions d'arbres dans plus de 500 emplacements au pays. Ces arbres permettront de restaurer la nature, de favoriser la biodiversité, de créer des écosystèmes forestiers sur des terres endommagées par le feu, d'intensifier le captage de carbone et de créer des parcs et des espaces verts dans nos villes et aux alentours. Près d'un projet sur cinq était dirigé par des Autochtones. Ces arbres contribueront à assainir l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons et à rafraîchir nos centres urbains.

Tous ces bienfaits se ressentiront encore plus dans la foulée de la conclusion des ententes à long terme avec les provinces et les territoires et du lancement du troisième appel de propositions . Planter autant d'arbres constitue à la fois un grand défi et un grand exploit. Le programme a donc été conçu de façon à planter de plus en plus d'arbres chaque année et est en bonne voie d'atteindre l'objectif d'en planter deux milliards.

« Il est vital de protéger et de restaurer les forêts canadiennes pour combattre les changements climatiques, améliorer la qualité de l'air, protéger la biodiversité et créer des emplois durables. J'ai annoncé aujourd'hui plus de 50 projets, dans 11 provinces et territoires, qui permettront la plantation de plus de 12,5 millions d'arbres. Ces projets sont dirigés par un vaste éventail de groupes : des communautés autochtones, des villes et des municipalités, des groupes jeunesse, des associations communautaires et des pépinières. Félicitations à toutes les personnes qui œuvrent à cette mission essentielle, celle de lutter contre les changements climatiques et de restaurer la nature. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le programme Deux milliards d'arbres va au-delà de la plantation d'arbres. Il contribue également à améliorer la santé des écosystèmes par la mise en place de solutions basées sur la nature permettant notamment la restauration de sites dégradés. Grâce au programme, des millions d'arbres seront ainsi plantés pour le climat et pour l'amélioration de la santé des sols et des cours d'eau. »

Francis Allard

Cofondateur et président de Ramo

« Nous sommes fiers d'être un partenaire du programme Deux milliards d'arbres de Ressources naturelles Canada. Nous travaillons de concert avec les parties prenantes et les Premières Nations du Yukon pour évaluer la faisabilité d'un projet pluriannuel de plantation qui permettrait aux jeunes du territoire d'œuvrer dans le domaine de la silviculture. Au printemps 2023, nous commencerons à collecter des semences, chercherons des sites de plantation et effectuerons des essais de plantation dans le centre du Yukon. Nous sommes heureux de faire partie de la solution pour contrer les changements climatiques afin d'aider le Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de continuer à travailler étroitement avec des partenaires locaux et nationaux qui ont les mêmes priorités. »

Fred Koe

Président, Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon

Les ententes comprennent également des projets de renforcement des capacités qui ont été approuvés et d'autres qui le seront d'ici la fin de l'année et l'an prochain. Ces projets contribueront à lutter contre les changements climatiques et à préserver la biodiversité, et ils aideront le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le programme Deux milliards d'arbres est l'une des nombreuses mesures que prend le gouvernement du Canada pour restaurer la nature. Le Canada accueille quelque 196 pays à Montréal dans le cadre de la COP15 , du 7 au 19 décembre 2022. Ce sera pour nous l'occasion de montrer l'exemple en posant des gestes pour conserver et restaurer la nature, en plus de freiner la perte de biodiversité dans le monde.

