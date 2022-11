Le ministre Wilkinson annonce de nouveaux fonds pour l'efficacité énergétique des bâtiments à Ottawa

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Nos maisons et nos immeubles sont nos lieux de vie, de travail et de loisirs. Or, ils sont aussi la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en importance au Canada. Il est donc essentiel de les décarboner pour combattre les changements climatiques et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 135 274 $ à Morguard Corporation pour l'ingénierie de base d'un projet de rénovations écoénergétiques majeures à Ottawa. Le projet démontrera la viabilité de ce type de travaux dans les grands immeubles de bureaux au Canada.

Les fonds proviennent du Programme des bâtiments écoénergétiques , qui relève du volet Infrastructures vertes. Ce programme soutient des améliorations innovantes des pratiques de conception, de rénovation et de construction des maisons et immeubles au pays. Par des projets de recherche, de développement et de démonstration au Canada, le gouvernement fait progresser l'élaboration et la mise en application de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro.

Des programmes comme celui-ci contribueront à la réalisation des objectifs de la future stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui visera à accélérer les rénovations écoénergétiques majeures, à transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau et à construire d'entrée de jeu des bâtiments à énergie nette zéro résilients face au climat. Le ministre Wilkinson a lancé des consultations sur la stratégie le 17 août 2022. Les Canadiens peuvent donner leur avis ici pendant l'élaboration de la stratégie.

Citations

« Notre gouvernement soutient les pratiques écoénergétiques parce qu'elles ont un rôle clé à jouer dans la création d'un avenir énergétique propre pour notre pays. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de montrer qu'il est possible de rendre les immeubles de bureaux plus confortables tout en économisant de l'argent, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en luttant contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Morguard est déterminée à repérer et à exécuter des programmes et des mesures avant-gardistes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments déjà construits. Nous sommes enchantés de faire équipe avec des chefs de file de l'industrie Modern Niagara et J.L. Richards et sommes persuadés que notre association peut contribuer à l'avènement d'un monde durable. »

Michael Sawm

Vice-président adjoint, Morguard Corporation

Quelques faits

Les maisons et immeubles représentent environ 18 % des émissions de GES du Canada .

. Le Programme de bâtiments écoénergétiques, doté d'un budget de 48,4 millions de dollars, fait partie du plan Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale.

de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale. La stratégie canadienne pour les bâtiments verts visera à promouvoir la prise de mesures à l'échelle nationale pour réduire les émissions de GES de 37 % par rapport à 2005 d'ici 2030 et pour créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. La stratégie a pour but de faire augmenter le taux de rénovation des bâtiments, de veiller à construire d'entrée de jeu des bâtiments à énergie nette zéro résilients et de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme prévu dans le Plan de réduction des émissions du Canada .

Liens pertinents

