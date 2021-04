OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, Jour de la Terre 2021, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a tenu une table ronde virtuelle au Yukon pour discuter des changements climatiques et des investissements dans l'énergie propre figurant dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

Comme la pandémie de COVID-19 nous l'a appris, les défis mondiaux nécessitent des mesures immédiates et urgentes. Le Nord du Canada se réchauffe à un rythme trois fois supérieur à celui de la planète, ce qui a des répercussions importantes sur l'érosion du littoral, les risques d'incendies et la stabilité du pergélisol. Les peuples autochtones en subissent les répercussions dans leur mode de vie, qui est étroitement lié à la terre et à l'eau. Bon nombre des communautés dans le Nord dépendent du diesel ou d'autres sources d'énergie à volume d'émissions élevé, qui, en plus de contribuer aux changements climatiques, sont dispendieuses et polluent l'air.

Afin d'aider ces communautés à adopter des sources d'énergie propre, le budget de 2021 propose d'investir 40,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion des réseaux électriques dans le Nord. Ce financement pourrait faire progresser des projets, comme le projet d'agrandissement d'Atlin Hydro au Yukon. Les projets fourniront une énergie propre aux communautés du Nord et permettront de réduire les émissions produites par les projets miniers.

Les projets d'hydroélectricité et d'interconnexion au réseau à l'échelle du Nord contribueront grandement à réduire la dépendance au diesel pour l'électricité et le chauffage, ainsi que les coûts énergétiques. À plus long terme, une énergie plus propre produira des résultats positifs pour la santé et l'environnement pour tous les membres des communautés autochtones et du Nord.

De plus, Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 25 millions de dollars en 2021-2022 au gouvernement du Yukon pour appuyer ses priorités en matière de changements climatiques, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Ces investissements aideront les partenaires autochtones et du Nord à faire progresser d'importants projets visant à améliorer la résilience des communautés et à participer à la transition vers l'énergie propre.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada et prévoit de mettre en place des normes nationales pour les soins de longue durée et les services de santé mentale.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citations

« Les changements climatiques se répercutent partout au Canada et ont d'importants impacts sociaux, culturels, écologiques et économiques dans le Nord et dans l'Arctique. Les communautés autochtones et du Nord sont parmi les plus touchées par les changements climatiques en raison de leurs modes de vie traditionnels du monde naturel et leur emplacement géographique. Le budget de 2021 prévoit des investissements importants pour aider les communautés autochtones et du Nord à faire la transition vers de l'énergie propre, à créer des emplois et à accroître leur résilience. »

L'honorable Daniel Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

« Les nouveaux investissements proposés dans le budget de 2021 appuieront directement la stratégie du Yukon visant à lutter contre les changements climatiques, à créer des possibilités pour les Yukonnais et à stimuler l'économie. Ce budget reflète le partenariat entre le gouvernement fédéral et le Yukon visant à faire progresser les priorités des gens du Nord et à appuyer des solutions novatrices et locales aux changements climatiques. »

L'honorable Larry Bagnell

Député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose d'investir 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, par l'intermédiaire de l'Initiative sur les partenariats stratégiques afin de renforcer la capacité à exécuter des projets d'énergie propre locaux et durables sur le plan économique dans les communautés inuites, des Premières Nations et de la Nation métisse, et pour soutenir les possibilités de développement économique.

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

Investir 17,6 milliards de dollars dans une relance verte, ce qui permettra d'aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif d'émission net zéro d'ici 2050.

sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif d'émission net zéro d'ici 2050.

Combler les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones, appuyer des communautés autochtones saines, sûres et prospères et favoriser une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse grâce à un investissement sans précédent de plus de 18 milliards de dollars.

Liens connexes

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : @GouvCanNord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153 ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca