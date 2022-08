BEAVER CREEK, YT, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Les collectivités du Nord et de l'Arctique, qui continuent de ressentir les effets des changements climatiques, accordent la priorité à des sources d'énergie plus propres et plus fiables. En investissant dans des initiatives d'énergie renouvelable qui appuient l'indépendance énergétique et le développement économique, nous pouvons garder notre air propre et bâtir des collectivités résilientes et en santé où il fait bon vivre, tout en créant des emplois payants et durables et en réduisant les émissions néfastes de gaz à effet de serre (GES).

Le Yukon est un chef de file au pays dans la mise en œuvre d'initiatives en matière d'énergie propre et de changements climatiques. Aujourd'hui, dans le cadre de sa visite au Yukon, le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Daniel Vandal, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de près de 15,5 millions de dollars du gouvernement fédéral pour le Copper Niisüü Limited Partnership , la société de développement de la Première Nation de White River , en vue de mettre en œuvre le projet d'énergie solaire de Beaver Creek.

Cet investissement comprend plus de 13,4 millions de dollars du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada ainsi que 2 millions de dollars du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord.

Le projet d'énergie solaire de Beaver Creek, situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation de White River, réduira la dépendance au diesel de la communauté pour l'électricité, tout en créant des occasions de formation et de développement des capacités pour ses résidents et en produisant un revenu durable pour le Copper Niisüü Limited Partnership, qui pourra être investi dans de futures initiatives d'énergie propre et dans d'autres priorités de la communauté.

Le projet, qui représente 1,9 mégawatt (MW) en panneaux solaires et 3,5 MWh en stockage d'énergie sur batteries, devrait produire en moyenne 1 100 MWh par année, éliminant ainsi environ 55 % de la consommation de diesel pour la production d'électricité. D'après les émissions du carburant diesel tout au long de son cycle de vie, le projet éliminera en moyenne 1 100 tonnes de CO 2 annuellement et aidera la communauté à réduire sa dépendance au diesel, en plus d'offrir une meilleure sécurité énergétique.

Le Canada, grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte , s'assure de demeurer un chef de file mondial en matière d'énergie propre. Le gouvernement du Canada est déterminé à financer des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir un avenir énergétique propre pour tous. Ensemble, nous bâtissons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir la Première Nation de White River pour le déploiement du plus grand projet d'énergie solaire à ce jour au Yukon. Le leadership autochtone dans le domaine de l'énergie propre est essentiel pour atteindre les cibles ambitieuses du Canada en matière de climat et pour favoriser la réconciliation économique. Ce projet créera des emplois durables et des occasions de formation pour les résidents, en plus d'offrir une énergie durable et sécuritaire. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement continue de soutenir les initiatives en matière d'énergie propre menées par des Autochtones comme le projet d'énergie solaire de Beaver Creek. Depuis le début, ce projet représente la force, la vision et la collaboration qui caractérise le Yukon. La construction de ce projet réduira les coûts de l'énergie, en améliorera la fiabilité et réduira la pollution, en plus de créer des emplois de qualité au sein des communautés du Nord, rurales et éloignées. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Je suis fière de notre Copper Niisüü Limited Partnership, et de voir tout ce qu'il a accompli en seulement quelques années. Ses travaux appuient l'autonomie et la prospérité de notre communauté. Ce projet est un excellent exemple de ce que nous pouvons faire ensemble grâce aux bons partenariats, à une équipe forte et à une vision commune. »

Cheffe Bessie Chasse

Première Nation de White River

« Ici, au Yukon, nous sommes immensément fiers des terres et des eaux qui couvrent ce magnifique territoire. C'est pour cette raison et pour bien d'autres que les effets des changements climatiques y sont profondément ressentis. Notre gouvernement continue donc de soutenir les initiatives comme le projet d'énergie solaire de Beaver Creek. Des plans initiaux à la construction, cette initiative a donné lieu à des possibilités de création d'emplois et a aidé à tracer la voie à suivre grâce à une énergie plus propre et plus durable pour les générations à venir. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

de Ressources naturelles Canada est un programme de 220 millions de dollars qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en œuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.





de l'Agence canadienne de développement économique du Nord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada. Le financement de CanNor pour la construction du projet d'énergie solaire de Beaver Creek s'appuie sur un investissement antérieur de 1,2 million de dollars pour les travaux précédent la construction qui ont eu lieu entre 2019 et 2021.

Liens connexes

